Eksplozja w Bejrucie. Polacy zgłaszają się do pomocy. „Wylot możliwy dzisiaj”

„PSP w odpowiedzi na zapotrzebowanie po eksplozji w Bejrucie zgłosiła gotowość do wysłania grupy MUSAR” - poinformowano w środę na Twitterze Państwowej Straży Pożarnej. Jak wyjaśnia Straż, jest to grupa poszukiwawczo-ratownicza – 39 ratowników i 4 psy. Do składu dołączą specjaliści ratownictwa chemicznego. Wylot pomocy z Polski możliwy jest jeszcze dzisiaj po akceptacji ze strony Libanu, który wnioskował o takie wsparcie do społeczności międzynarodowej.

Przypomnijmy, że według danych Czerwonego Krzyża na skutek eksplozji w porcie w Bejrucie mogło zginąć nawet sto osób. Mowa jest o blisko 4 tys. rannych. Władze Libanu nie mają jednak wątpliwości, że tragiczny bilans może się powiększyć. Pod gruzami wciąż znajdują się bowiem ludzie, a wielu mieszkańców stolicy zgłasza zaginięcie swoich bliskich.

Wybuch w Bejrucie. Prezydent o przyczynie

Wybuch w magazynach portu w Bejrucie nastąpił we wtorek po godzinie 17 czasu lokalnego. Eksplozja wywołała ogromne zniszczenia nie tylko na terenie portu, ale też w przylegających do niego dzielnicach.

Prezydent Michel Aoun poinformował, że eksplodowało 2750 ton azotanu amonu (saletry amonowej), używanego m.in. do produkcji nawozów, ale też ładunków wybuchowych. Niebezpieczny związek chemiczny miał być przechowywany w porcie w Bejrucie bez odpowiedniego zabezpieczenia przez około sześć lat. Głowa państwa określiła takie działania jako „nieakceptowalne” . Na środę Aoun zwołał specjalne posiedzenie gabinetu.

Lokalne media, na które powołuje się agencja Reutera, donoszą, że przyczyną pożaru, który doprowadził do wybuchu, mogły być prace spawalnicze prowadzone na terenie magazynów. Na razie nie potwierdzono jednak oficjalnie tej wersji.