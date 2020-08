Minister Piontkowski: 1 września rok szkolny rozpoczyna się tradycyjnie w szkołach

– Ten rok szkolny to rok szczególny, tak jak inne dziedziny życia, w których musieliśmy poradzić sobie z pandemią. Udało się zorganizować zdalną naukę w szkołach także dzięki ogromnemu wysiłkowi nauczycieli – mówił w środę 5 sierpnia minister Piontkowski. – Od dłuższego czasu pracujemy już nad tym, jak zorganizować rok szkolny 2020/2021. Oczywiście chcemy, aby dzieci mogły bezpiecznie wrócić do szkół. Chcemy, aby podstawowym modelem pracy w nowym roku szkolnym był tradycyjny model, w którym dzieci spotykają się z nauczycielami w szkołach. Planujemy, że 1 września rok szkolny rozpoczyna się tradycyjnie w szkołach – podkreślił.

– Aby to było możliwe w tym okresie epidemii, który w Polsce panuje, przygotowaliśmy wytyczne, które mówią o organizacji pracy szkoły, placówki oświatowej. Dosyć długo pracowaliśmy nad tymi wytycznymi. To wytyczne, które szczegółowo mówią o zajęciach, lekcjach, jak powinno odbywać się wydawanie chociażby posiłków, co robić w sytuacji, gdyby któryś z uczniów lub pracowników miał problemy zdrowotne. To nie jest jakaś rewolucja, częściowo to zasady obowiązujące jeszcze przed wakacjami – przekazał szef MEN.

Bez obowiązku zasłaniania ust i nosa w szkołach

– Nie zakładamy obowiązku zasłaniania ust i nosa w szkołach. Oczywiście nie będziemy tego zakazywali, jednak podczas standardowych zajęć nie przewidujemy takiego obowiązku. Będzie obowiązek mycia rąk przy wejść do szkoły, łazienek, na stołówkę. Oczywiście zachęcamy do tego, by te zasady higieny stosować jak najczęściej - zwracał uwagę Dariusz Piontkowski.

– Wyraźnie mówimy o tym, że do szkoły przychodzą tylko zdrowi uczniowie i pracownicy, którzy nie mają objawów infekcji dróg oddechowych. Chcemy ograniczyć też kontakt z osobami z zewnątrz. One muszą korzystać z zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekować ręce. Uczniowie w transporcie publicznym muszą oczywiście zasłaniać nos i usta - przypominał.

– Należy też wietrzyć sale i pomieszczenia wspólne. Uczniowie nie powinni przynosić zbyt wielu dodatkowych przedmiotów. Nie powinni dzielić się przyborami z kolegami i koleżankami - przekazał. Szczegółowe wytyczne, jak zapowiedział, będą dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czytaj także:

Nauczyciele dostaną podwyżki. Minister Piontkowski potwierdził informacje z wtorkuCzytaj także:

MEN zapowiada trzy modele prowadzenia zajęć: Podstawowy, mieszany i całkowicie zdalny