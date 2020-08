Sekretarz stanu USA przyleci do Polski. Mosbacher: Partnerstwo między naszymi krajami jest silne i trwałe!

Austria, Słowenia, Czechy i Polska – te cztery kraje odwiedzi sekretarz Stanu USA podczas swojej podróży do Europy środkowo-wschodniej. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem, w regionie ma pojawić się w poniedziałek 10 sierpnia, a do Warszawy przyleci w sobotę 15 sierpnia. Większych szczegółów podróży Mike'a Pompeo dziennikarze co prawda nie poznali, ale wiadomo, że głównym tematem jego wizyty będzie przegrupowanie amerykańskich żołnierzy w naszej części świata. - To będzie bardzo ważna i produktywna podróże - zapewniał szef amerykańskiej dyplomacji.

Potwierdzenie informacji o przylocie do Polski skomentowała już amerykańska ambasador w Warszawie. „Sekretarz stanu Mike Pompeo 15 sierpnia odwiedzi Warszawę, aby upamiętnić 100. rocznicę zwycięstwa Polski w Bitwie Warszawskiej. Jego wizyta to kolejny dowód na to, że partnerstwo między naszymi krajami jest silne i trwałe!” – pisała Georgette Mosbacher na Twitterze.

