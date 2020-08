NA ŻYWO: Wracają obostrzenia w niektórych miejscach. Minister zdradził szczegóły

09:42 Oto pełna lista powiatów, w których wracają obostrzenia:



Powiaty „czerwone” i „żółte”. Lista miejsc, gdzie wracają obostrzenia w związku z koronawirusem 09:30 - Wprowadzimy od 1 września obowiązek posiadania zaświadczenia dla osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą nosić maseczek - dodał Janusz Cieszyński. 09:24 Oto mapa z listą powiatów, w których wracają obostrzenia.



twitter.com 09:22 Wiceminister Janusz Cieszyński wyjaśnił, że dane z powiatów będą aktualizowane dwa razy w ciągu tygodnia. W zależności od liczby nowych zachorowań, rygory będą w określonych powiatach znoszone bądź wprowadzane. 09:20 W związku z powrotem rygorów w określonych powiatach, ograniczona zostanie ponownie liczba osób, które będą mogły brać udział m.in. w weselach i pogrzebach. W strefie czerwonej do 50, w żółtej - do 100. 09:17 - Nie ma czegoś takiego, jak medyczne przeciwwskazania do zasłaniania nosa i ust. Jeśli ktoś nie nosi maski, proszę nosić przyłbicę. Chcielibyśmy, żeby to weszło w nawyk, dopóki nie będziemy mieli leku, szczepionki - wskazał Szumowski. 09:16 - W powiatach "czerwonych" maski będą noszone wszędzie - mówi minister zdrowia. - Kluby i dyskoteki są zamknięte, duże imprezy masowe się nie odbywają - dodaje. 09:15 Restrykcje mają objąć wydarzenia sportowe, kulturalne, gastronomię - wylicza Łukasz Szumowski. 09:14 - Spodziewamy się, że w weekend i po weekendzie będzie dużo zakażeń - wskazał Szumowski. Minister zaznaczył, że w najbliższych dniach w wybranych zakładach pracy będą prowadzone masowe testy. 09:13 - Jednocześnie testujemy i pobieramy wymazy z ognisk. Ostatnio mieliśmy raporty ze Śląska z kopalni, mieliśmy duże zakłady pracy. W weekend i w kolejnych dniach po weekendzie należy się spodziewać liczb w zakresie 500, 600, 700 nowych zakażeń - wskazał Łukasz Szumowski. 09:12 Łukasz Szumowski tłumaczy, że powiaty, w których zostaną wprowadzone rygory, zostaną podzielone na "żółte" i "czerwone". 09:11 Rozpoczyna się konferencja ministra zdrowia.



- Po analizach okazuje się, że wzrosty zachorowań odnotowujemy w określonych powiatach - mówi minister. - W powiatach, gdzie jest największy wzrost zakażeń, chcemy ponownie wprowadzić obostrzenia i rygory, a w powiatach, gdzie jest mniej zakażeń, rygory w mniejszym zakresie - dodaje.



Chodzi o 19 powiatów, gdzie będą wprowadzone dwa rodzaje obostrzeń. 09:04 O planach resortu zdrowia Łukasz Szumowski mówił dla PAP.



Szumowski zapowiedział większe restrykcje w 20 powiatach. „Obostrzenia we wszystkich praktycznie zakresach” 09:02 Konferencja ministra zdrowia miała się zacząć o godzinie 9 rano.

O planach resortu Łukasz Szumowski mówił w wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej. – W powiatach, gdzie w ostatnich dwóch tygodniach wystąpiło dużo przypadków zakażeń koronawirusem będą czasowo wprowadzane większe obostrzenia niż obowiązują w całym kraju. W tej chwili takich powiatów jest ok. 20 – powiedział w rozmowie z PAP Łukasz Szumowski.

Powiaty wytypowano na podstawie analizy wzrostu zachorowań i ich dynamiki. Szczegóły, jak przekazał szef MZ, zostaną zaprezentowane podczas czwartkowej konferencji prasowej. – Przeanalizowaliśmy dynamikę wzrostów zakażeń jaka jest we wszystkich powiatach w ciągu ostatnich 14 dni. Weryfikowaliśmy ile pojawiło się nowych zachorowań na 10 tys. mieszkańców i jaka jest dynamika zmian. Jak zauważyliśmy, mamy problem w około 20 powiatach – wskazał w rozmowie z PAP Szumowski.

