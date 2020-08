Wracają restrykcje w 19 powiatach! Szumowski: W „czerwonych” maski będą noszone wszędzie

– Po analizach okazuje się, że wzrosty zachorowań odnotowujemy w określonych powiatach – mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski w trakcie konferencji. – W powiatach, gdzie jest największy wzrost zakażeń, chcemy ponownie wprowadzić obostrzenia i rygory, a w powiatach, gdzie jest mniej zakażeń, rygory w mniejszym zakresie – dodaje.

„Czerwone” i „żółte powiaty”

Chodzi o 19 powiatów, gdzie będą wprowadzone dwa rodzaje obostrzeń. Powiaty podzielone zostaną na strefy „czerwone” i „żółte” . W zależności od tego w danych miejscach będą obowiązywały mniej lub bardziej restrykcyjne rygory. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński opublikował mapę pokazującą, o które powiaty chodzi. Dane będą aktualizowane dwa razy w tygodniu. Jeżeli w jakimś powiacie pojawi się określona liczba nowych zakażeń, będą tam wprowadzane restrykcje. Jeśli z kolei sytuacja się poprawi, powiat będzie „zdejmowany” z listy.

Jakie obostrzenia wracają?