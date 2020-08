Bez maseczki lub przyłbicy? Będzie potrzebne specjalne zaświadczenie

W czwartek 6 sierpnia minister zdrowia Łukasz Szumowski wspólnie z podsekretarzem stanu Januszem Cieszyńskim na konferencji prasowej przedstawiali zmiany w strategii zwalczania koronawirusa w Polsce. Ogłosili powrót do zwiększonych rygorów epidemicznych w najbardziej zagrożonych powiatach, które podzielono na „czerwone” i „żółte”.

Z kolei na terytorium całego kraju Ministerstwo Zdrowia zamierza wprowadzić ograniczenie zasady, która do tej pory zwalniała z obowiązku zasłaniania ust i nosa. – Wprowadzimy od 1 września obowiązek posiadania zaświadczenia dla osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą nosić maseczek – oświadczył wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Szumowski: Nie ma czegoś takiego, jak medyczne przeciwwskazania do zasłaniania nosa i ust

– Apel o otrząśnięcie się z takiej atmosfery beztroski dotyczy całej Polski, bo tak naprawdę jeżeli nie chcemy, by ten kolor czerwony się rozprzestrzenił na całą Polskę, no to starajmy się zachowywać reżim sanitarny: nosić maskę w sklepach, w komunikacji miejskiej. Nie ma tak naprawdę czegoś takiego, jak medyczne przeciwwskazania do zasłaniania nosa i ust – mówił.

– Jak ktoś nie może nosić maski z powodu bardzo ciężkiej niewydolności oddechowej czy bardzo ciężkiej alergii, właściwie to są jedyne przeciwwskazania istotne, to zawsze może nosić przyłbicę. W związku z tym zasłaniajmy nos i usta. Chcielibyśmy, żeby to weszło w nawyk. Dopóki nie będziemy mieli remedium na koronawirusa, dopóki nie będzie szczepionki i leków, będziemy musieli z tym funkcjonować i żyć. Jeżeli będziemy zapominali o tym reżimie, to niestety tych obszarów czerwonych będzie coraz więcej i będzie nam wszystkim trudniej – ostrzegał.

Jakie jeszcze obostrzenia wracają?

W związku z powrotem rygorów w określonych powiatach, ograniczona zostanie ponownie liczba osób, które będą mogły brać udział m.in. w weselach i pogrzebach. W strefie czerwonej do 50, w żółtej – do 100.

– W powiatach „czerwonych” maski będą noszone wszędzie – mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. – Kluby i dyskoteki są zamknięte, duże imprezy masowe się nie odbywają – dodał. Wróci ograniczenie liczby pasażerów w komunikacji miejskiej do połowy maksymalnego obłożenia pojazdu. W powiatach „czerwonych” zamknięte zostaną siłownie, będą nadal działały baseny.

