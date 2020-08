NA ŻYWO: Inauguracja drugiej kadencji Andrzeja Dudy. Trwają uroczystości

10:42 Teraz Andrzej Duda przejedzie do Pałacu Prezydenckiego, gdzie nastąpi przyjęcie meldunku od Dowódcy Garnizonu Warszawa oraz Komendanta Służby Ochrony Państwa. 10:41 - Zamykam obrady Zgromadzenia Narodowego - powiedziała Elżbieta Witek, uderzając laską marszałkowską o blat. 10:40 Bochenek odczytuje protokół, który jest streszczeniem wydarzeń z ostatnich kilkudziesięciu minut. 10:39 - Początek posiedzenia o godzinie 10:04, przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego - Elżbieta Witek - wyczytuje sekretarz ZN, Rafał Bochenek. 10:39 Elżbieta Witek podziękowała za przemówienie. Poprosiła też sekretarza Zgromadzenia Narodowego o przeczytanie protokołu. 10:38 Andrzej Duda otrzymał owację na stojąco od przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy. Posłowie opozycji niewzruszeni siedzą na swoich miejscach. 10:37 - Boże błogosław Polskę - zakończył swoje przemówienie prezydent. 10:37 Prezydent podkreślił swoją wiarę w Boga, ale również wyraził wiarę w to, że również ludzie niewierzący podzielają troskę o dobro wspólne. - Wierzę w dobrą przyszłość naszej ojczyzny - kontynuował. 10:36 - Wierzę w Polskę. Jesteśmy dumnym i wspaniałym narodem. Wierzę w Polaków, w naszą mądrość i pracowitość. Wierzę, że poradzimy sobie z wyznaniami, które stawia przed nami obecny czas - zaznaczył Andrzej Duda. 10:36 - Polakiem jest każda osoba lojalna wobec Rzeczypospolitej. Każda, która ma Polskę w sercu - powiedział Andrzej Duda. 10:35 - Polska to kraj gościnny i dumny - stwierdził Andrzej Duda. Prezydent zaznaczył także znaczenie polskiej historii i wyraził nadzieję, że wszyscy będą bronić prawdy, iż pomyślność kraju jest wspólnym dziełem wszystkich obywateli. 10:34 Polityk przypomniał o Inicjatywie Trójmorza. - To pokazuje, jak dzięki międzynarodowej współpracy wzrasta znaczenie naszego kraju - zaznaczył. 10:33 Andrzej Duda zaznaczył także konieczność prowadzenia inwestycji lokalnych takich jak modernizacja szkół czy rozbudowa szpitali. 10:32 - Kryzys wymusza szybkie i odważne decyzje, także w odniesieniu do inwestycji - zaznaczył polityk. Jego zdaniem to państwo powinno dawać impuls do inwestycji. - Musimy wrócić na ścieżkę dynamicznego rozwoju, na jakiej byliśmy przed pandemią - stwierdził. 10:31 Andrzej Duda wskazał także na kolejną "polską sprawę", jaką jest praca. - Potrzebujemy Polski zapewniającej obywatelom możliwości do ekonomicznego i zawodowego rozwoju - dodał podkreślając, że istotne jest zapewnianie miejsc pracy w kraju tak, by młodzi ludzie nie musieli emigrować do innych państw. 10:29 Prezydent wskazał także na potrzebę wzmocnienia służby zdrowia, w tym wdrożenia strategii onkologicznej czy ochronę seniorów. 10:29 - Nasze bezpieczeństwo energetyczne umacnia krajowej i międzynarodowej infrastruktury gazu ziemnego - zaznaczył Andrzej Duda. Wspomniał także m.in. o rozbudowie gazoportu w Świnoujściu. 10:28 Tymczasem prezydent zaznaczył, że każdy obywatel Polski ma prawo czuć się bezpiecznie. - Aby to bezpieczeństwo umacniać, musimy nadal modernizować służby mundurowe - zaznaczył. 10:28 Katarzynie Lubnauer przemówienie Andrzeja Dudy raczej nie przypadło do gustu:



Posłanki Lewicy ubrały się na tęczowo. „Gotowe na zaprzysiężenie"



Jak przebiega zaprzysiężenie?

Zgodnie z Konstytucją, Prezydent RP obejmuje urząd po złożeniu wobec ZN następującej przysięgi: „Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”. Przysięgę można zakończyć słowami: „Tak mi dopomóż Bóg”.

O złożenie przysięgi poprosi Prezydenta marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Ona też będzie odczytywała kolejne fragmenty przysięgi, Andrzej Duda będzie powtarzał je za nią.

Koronawirus a zaprzysiężenie

Ze względu na wykrycie w ostatnich dniach przypadków koronawirusa wśród przedstawicieli Sejmu i Senatu, politycy zostali poddani testom na obecność SARS-CoV-2. Budynek Sejmu, w którym będzie odbywać się uroczystość, został zdezynfekowany, a parlamentarzyści mają zostać wyposażeni w maseczki ochronne, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Co po zaprzysiężeniu?

Zaprzysiężenie to dopiero początek aktywności prezydenta tego dnia. Po zakończeniu obrad Zgromadzenia Narodowego prezydent spotka się z przedstawicielami Konwentu Seniorów Sejmu i Senatu.

Kolejnym punktem jest odebranie meldunków od dowódcy Garnizonu Warszawa gen. dyw. Roberta Głąba oraz komendanta Służby Ochrony Państwa majora SOP Pawła Olszewskiego, które odbędzie się w Pałacu Prezydenckim. Po tej uroczystości przyjdzie pora na mszę w intencji Ojczyzny i Prezydenta RP. Nabożeństwo rozpocznie się w południe w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Mszę będzie celebrował przewodniczący KEP apb Stanisław Gądecki. Następnie prezydent uda się na miejsca upamiętnienia swoich poprzedników: Gabriela Narutowicza, Stanisława Wojciechowskiego, Ignacego Mościckiego i Lecha Kaczyńskiego i złoży wieńce oraz kwiaty.

O godz. 14 głowa państwa przyjedzie na Zamek Królewski. Tam odbędzie się uroczystość ponownego objęcia przez Andrzeja Dudę przewodnictwa w kapitułach Orderu Orła Białego oraz Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystości zakończą się na pl. Piłsudskiego, gdzie o godz. 15:30 Andrzej Duda przejmie zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi. Prezydent ma wygłosić przy tej okazji przemówienie.