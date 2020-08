Komentarze po zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy. „Jaki dziś ma tytuł do tego, żeby prosić o zaufanie?”

„Andrzej Duda miał pięć lat na to, żeby pokazać, że jest rzeczywiście prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Pięć lat temu złożył przysięgę, że będzie strzec postanowień Konstytucji. Złamał ją wielokrotnie. Jaki dziś ma tytuł do tego, żeby prosić o zaufanie?” – dopytywał Szymon Hołownia po przemówieniu Andrzeja Dudy. Podobnych komentarzy nawiązujących do Konstytucji jest więcej, a orędzie było na bieżąco oceniane na Twitterze.

Zgromadzenie Narodowe uroczyście zainaugurowała Elżbieta Witek, której towarzyszył Tomasz Grodzki. Oprócz marszałków Sejmu i Senatu na Sali Plenarnej pojawili się posłowie, byli premierzy, dyplomaci oraz Aleksander Kwaśniewski, który jako jedyny z byłych prezydentów wziął udział w zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy. Po stronie opozycji wiele miejsc pozostało pustych, a swoją obecność w barwny sposób zaznaczyły posłanki Lewicy. Parlamentarzystki ubrały się w kolorowe sukienki, które mają symbolizować tęczę oraz solidarność ze środowiskiem LGBT.

Po złożeniu przysięgi, którą prezydent zakończył frazą „Tak mi dopomóż Bóg”, Andrzej Duda wygłosił przemówienie. – Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli Narodu. Nasi wielcy przodkowie zapisali te ważne słowa w Konstytucji 3 Maja – powiedział prezydent podkreślając, że „Naród wyraził swoją wolę w wyborach”. – W wyborach wzięło udział ponad 20 mln wyborców, to wielka sprawa, wielkie zwycięstwo polskiej demokracji. Na mnie zagłosowało blisko 10,5 mln osób. To przede wszystkim wielkie zobowiązanie, które przyjmuję z ogromną pokorą – dodał.

