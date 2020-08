Powiaty „czerwone” i „żółte” w Polsce. Jakie obostrzenia będą w nich obowiązywać?

Minister wskazał, że obostrzenia obejmą obszary, które już wcześniej były regulowane w rozporządzeniu epidemiologicznym. – Chodzi o organizację kongresów, wydarzenia sportowe, wydarzenia kulturalne, gastronomię, rzeczy typu wesołe miasteczka czy siłownie, kina, sanatoria – wyliczał minister zdrowia. – Zgromadzenia pozostają bez zmian. To jedno z największych praw obywatelskich i nie będziemy tu nic zmieniać – zaznaczył. Doprecyzował, że obostrzenia obejmą również wesela, pogrzeby i „imprezy rodzinne” . Dodał, że z doniesień medialnych wiadomo, że są one źródłem zakażeń.

– Transport zbiorowy, noszenie maseczek w powiatach czerwonych po prostu wszędzie. Wracamy do tego, że w przestrzeni publicznej po prostu nosimy maskę. Jest to regulacja, która jest łatwa do realizacji. Każdy wie, że tam musi nosić maseczkę – wyjaśniał Szumowski. – Kluby i dyskoteki są zamknięte, duże imprezy masowe się nie odbywają – dodał.

Obostrzenia w „czerwonych” powiatach

Większe, „czerwone” obostrzenia będą obowiązywały w powiatach: ostrzeszowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, wieluńskim, pszczyńskim, w Rudzie Śląskiej, rybnickim, w Rybniku i pow. wodzisławskim. Tam wprowadzone są najbardziej rygorystyczne obostrzenia, zakazujące funkcjonowania m.in. siłowniom, kinom, sanatoriom i ograniczające liczbę osób na weselach i pogrzebach do 50, a w kościołach do 1 osoby na cztery metry kwadratowe. Ponadto wprowadzony zostanie nakaz noszenia maseczki wszędzie w przestrzeni publicznej.

„Żółte” powiaty – jakie restrykcje?

Łagodniejsze, "żółte" rygory będą w powiatach: wieruszowskim, Jastrzębie Zdrój, jarosławskim, Żorach, kępińskim, przemyskim, cieszyńskim, pińczowskim, oświęcimskim i Przemyślu. Tam, według zapowiedzi MZ, możliwe będą m.in. imprezy sportowe, wydarzenia kulturalne, seanse w kinach z udziałem 25 proc. uczestników, a na weselach i pogrzebach dopuszczalne będzie maksymalnie 100 osób. W powiatach oznaczonych kolorem żółtym nie zmieniają się zasady dot. ograniczenia w kościołach, noszenia maseczek czy też związane z transportem zbiorowym.

Zmiany zasad wprowadzane w powyższych powiatach nie dotyczą funkcjonowania m.in. salonów fryzjerskich i kosmetycznych, handlu, transportu lotniczego czy też organizacji zgromadzeń.

Lista powiatów