Seniorzy nie będą mogli przyjść na wesele? Jest komentarz Szumowskiego

Przypomnijmy, o pomyśle wprowadzenia zakazu obecności seniorów na weselach mówiła w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. – Wiemy, że każda rodzina chciałaby w możliwie najszerszym gronie bawić się na weselach, ale jeżeli możemy ochronić życie i zdrowie babć i dziadków, wprowadzimy zakaz uczestnictwa w tego rodzaju imprezach dla seniorów – zapowiadała. O te słowa zapytano Łukasza Szumowskiego, który w piątkowy poranek pojawił się w programie „Tłit” Wirtualnej Polski.

Minister zdrowia jednoznacznie stwierdził, że pomysł sugerowany przez Semeniuk nie był nawet rozważany. – To pomysł, który nie przystaje do rzeczywistości – dodał. – Oczywiście można do seniorów apelować, ale trudno wyobrazić sobie parę młodą bez rodziców czy rodziny, która jest trochę starsza. Na pewno na jakiś czas takie osoby przychodzą na wesele – kontynuował. Zdaniem Szumowskiego można poprosić osoby starsze, by „czasowo ograniczyły taką wizytę” . Jak miałoby to wyglądać w praktyce? Szef resortu zasugerował, że seniorzy przychodzący na wesele przywitali się z rodziną, pogratulowali parze młodej, a następnie opuścili przyjęcie „żeby po prostu się nie zarazić”.

Pojawią się kontrole

Łukasz Szumowski był pytany także o imprezy zaplanowane na sobotę 8 sierpnia, a konkretnie o to, czy pary młode muszą w ostatniej chwili ograniczać liczbę gości. – Na pewno są takie sytuacje, że ktoś ma na sobotę wieczorem wesele uzgodnione – komentował minister. Dodał, że projekt będzie jeszcze konsultowany, a tego typu zastrzeżenia pojawiały się. – Ograniczyłbym wesela do mniejszej liczby osób. Tradycyjne wesela, które znamy – spotkanie przy stole biesiadnym z tańcami, skutkują tym, że mamy kilkaset osób w kwarantannie – wskazał Szumowski pytany o to, czy byłby skłonny zmniejszyć liczbę weselników do 50.

Czy na weselach pojawią się policjanci, którzy będą kontrolować liczbę gości i przestrzeganie rygorów? – Jak wydamy rozporządzenie, to będzie ostateczna wersja. Na pewno będą kontrole, które dotyczą nie tylko nowych rozporządzeń, ale też już obowiązujących – wskazał Łukasz Szumowski. – Na pewno policjanci i kontrolerzy sanitarni będą kontrolowali wesela. Czy od soboty? Na to pytanie odpowiemy dzisiaj. Wiele osób pyta w konsultacjach publicznych, czy jeżeli już mają termin i listę gości, to mają dzwonić gwałtownie i odwoływać. Czy jeśli goście przyjechali, to mają ich wypraszać? Odpowiemy do południa – zapowiedział Łukasz Szumowski.

Czytaj także:

Ministerstwo Zdrowia wprowadza strefy czerwone w Polsce. Tu maseczkę trzeba nosić wszędzie