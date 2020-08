Ktoś groził śmiercią Dominikowi Tarczyńskiemu. „Robimy porządek”

„Zapadł wyrok w sprawie jednego z tych którzy grozili mi śmiercią. Grozili także mojej Mamie. Kolejne procesy trwają. To, że o tych sprawach nie mówimy nie oznacza, że nie reagujemy na zachowania zwolenników totalnych. Krok po kroku. Robimy porządek” – poinformował Dominik Tarczyński na Twitterze, publikując wyrek Sądu Rejonowego w Żarach. Oskarżony Krzysztof P. w maju 2018 roku groził europosłowi pozbawieniem życia, a „groźba wzbudziła w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona” . W tym samym czasie Krzysztof P. znieważał polityka „słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, za pośrednictwem środków masowego komunikowania” .

Jaki wyrok?

Oskarżony został uznany winnym i skazany na rok i dwa miesiące ograniczenia wolności. Musi także wykonywać nieodpłatną pracę na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Poza tym Krzysztof P. przez trzy lata nie może kontaktować się z Tarczyńskim i zbliżać się do niego na odległość mniejszą niż 200 metrów. Mężczyzna został jednak zwolniony z kosztów sądowych.

Wpis Tarczyńskiego doczekał się już kilkudziesięciu komentarzy. „Panie Tarczyński, widać że ma pan jaja. Naprawdę trzeba się za tych złodziei zabrać. Jako pana wyborca czekam, bo już zaczynam tracić cierpliwość, że uda się coś z tym zrobić. Do dzieła, bez poprawności politycznej. Mam dość” – napisał jeden z internautów. „Nie znam sprawy i nie wiem co faktycznie ten kolo powiedział. Nie rozumiem jednak czemu skoro przegrał to płacić mam też ja? Skarb Państwa przecież ma ten skarb też z moich podatków” – stwierdził ktoś inny. „Bardzo dobrze, natomiast koszty sądowe niech płaci z własnej kieszeni, nie rozumiem dlaczego wszyscy mamy płacić za jego głupotę” – czytamy w kolejnym komentarzu.

