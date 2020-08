Ktoś groził śmiercią Dominikowi Tarczyńskiemu. „Robimy porządek”

„Zapadł wyrok w sprawie jednego z tych którzy grozili mi śmiercią. Grozili także mojej Mamie. Kolejne procesy trwają. To, że o tych sprawach nie mówimy nie oznacza, że nie reagujemy na zachowania zwolenników totalnych. Krok po kroku. Robimy porządek” – poinformował Dominik Tarczyński na Twitterze, publikując wyrek Sądu Rejonowego w Żarach. Oskarżony Krzysztof P. w maju 2018 roku groził europosłowi pozbawieniem życia, a „groźba wzbudziła w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona” . W tym samym czasie Krzysztof P. znieważał polityka „słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, za pośrednictwem środków masowego komunikowania” .

Jaki wyrok?

Oskarżony został uznany winnym i skazany na rok i dwa miesiące ograniczenia wolności. Musi także wykonywać nieodpłatną pracę na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Poza tym Krzysztof P. przez trzy lata nie może kontaktować się z Tarczyńskim i zbliżać się do niego na odległość mniejszą niż 200 metrów. Mężczyzna został jednak zwolniony z kosztów sądowych.