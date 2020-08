„Czy to prezent ślubny?”; „pozostaje mianować Macierewicza”. Komentarze po nominacji dla Kurskiego

Jacek Kurski, były polityk PiS, a po powrocie tej partii do władzy w 2015 roku wiceminister kultury, powrócił na stanowisko prezesa TVP. Kurski stracił posadę w marcu tego roku, po naprawdę długiej batalii.

W marcu 2020 ważyły się losy ustawy, która gwarantowała mediom publicznym dwa miliardy złotych wsparcia. Andrzej Duda miał wówczas postawić ultimatum: podpisze ustawę, ale tylko wtedy, jeśli prezesem TVP nie będzie Jacek Kurski. Ówczesny prezes TVP „oddał się do dyspozycji” prezydenta w liście otwartym, w którym wskazywał, że jeżeli to jego osoba stoi na drodze miliardom dla mediów publicznych, to jest gotów odejść dla dobra sprawy.

Ostatecznie Rada Mediów Narodowych, co ogłosił jej przewodniczący Krzysztof Czabański, odwołała Kurskiego, a prezydent ustawę podpisał. Kurski jednak z TVP nie zniknął: najpierw został doradcą zarządu, później wszedł w skład zarządu, a następnie został p.o. prezesa. 7 sierpnia został ponownie wybrany na szefa Telewizji Publicznej.

Komentarze o powrocie Kurskiego. „Czy to prezent ślubny?”; „Pozostaje mianować Macierewicza”

Piątkowa decyzja Rady Mediów Narodowych wywołała mnóstwo komentarzy polityków, nie tylko opozycji. Były premier i b. szef NBP Marek Belka nie krył ironii na Twitterze:

Powrót Jacka Kurskiego na fotel Prezesa TVP niewątpliwie uznać należy za pierwszy sukces kolejnej kadencji Andrzeja Dudy. Pozostaje tylko mianować ponownie Antoniego Macierewicza na Ministra Obrony.

Z kolei senatorka Platformy Obywatelskiej (klub Koalicja Obywatelska) Joanna Sekuła upatrywała się w tej decyzji RMN... prezentu dla Kurskiego (niedawno wziął drugi ślub). Pisała:

Jacek Kurski ponownie Prezesem Telewizji Polskiej. Czy to prezent ślubny od Rady Mediów Narodowych?

Poseł PO Sławomir Neumann kpił natomiast, że przecież Jacek Kurski wcale nie przestał być prezesem, więc nie jest to jakaś wielka sprawa. „Tylko Andrzej Duda przez chwilę tak myślał” – pisał.

Kurski prezesem TVP. „Mnie bawi”

Są też tacy, jak wiceminister sprawiedliwości Janusz Kowalski, którzy cieszą się z powrotu Kurskiego na Woronicza. Polityk Solidarnej Polski uznał nominację starego-nowego prezesa za „fantastyczną wiadomość dla Polski”. „Jacek Kurski jako sprawny i profesjonalny menadżer odbudował pozycję rynkową oraz przywrócił szacunek milionów Polaków do telewizji publicznej” – ocenił.

Z kolei dziennikarka „Newsweeka” Dominika Długosz przypomniała konferencję szefa RMN Krzysztofa Czabańskiego i prezydenta Andrzeja Dudy. Podczas wspólnego wystąpienia – wspomina Długosz – Czabański „zgodził się, że Kurski nie powinien być prezesem TVP”. „Mnie bawi” – skwitowała.

