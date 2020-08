Twardoch o wydarzeniach w Warszawie: To nie policja jest problemem. Rękę karaj, nie ślepy miecz

„Szanowni, problemem nie jest »brutalność policji«, przynajmniej nie najważniejszym. Problemem są cyniczni politycy, którzy uznali, że szczucie na osoby LGBT będzie dobrym manewrem w zażartej walce frakcji, liczących na schedę po Kaczyńskim i odwróci uwagę wyborców od codziennej liczby zakażeń” – napisał na Facebooku pisarz. Dodał, że chodzi o polityków, którzy za nadrzędny cel uznają partyjną walkę i nie przeszkadza im, że przy okazji mogą być krzywdzeni niewinni ludzie.

Drugim problemem według Twardocha są „ hierarchowie polskiego Kościoła, którzy najwyraźniej dwadzieścia lat temu uznali, że dla nich czas stanął w miejscu i którym ciągle wydaje się, iż unosi się nad nimi duch Papieża Polaka, pozwalający pleść dowolne bzdury i zamiatać pod dywanik każdą niewygodną kwestię” .

Twardoch: Ich nazwiska chciałbym zobaczyć w mediach

Literat wskazał też na trzecie źródło problemu. „Problemem są wreszcie przede wszystkim zawsze dyspozycyjni wobec każdej władzy wysokiej rangi policyjni funkcjonariusze, prokuratorzy i sędziowie, którym – w przeciwieństwie do szlifujących bruki policjmajstrów – należałoby stawiać o wiele wyższe wymagania etyczne i profesjonalne. To ich nazwiska i twarze chciałbym ujrzeć w mediach” – ocenił Twardoch.

Pisarz dowodził, że sceny z Warszawy – szarpanie, wyciąganie za ręce i nogi, wrzucanie do radiowozów, to dramatyczne obrazy, ale "to akurat wygląda dokładnie tak samo zawsze i wszędzie". Jego zdaniem polska policja, w porównaniu choćby z francuską "jest łagodna jak baranek".

„To nie policjanci są więc winni temu, co się dzieje. Przynajmniej nie ci, na których krzyczycie na demonstracjach. Policja jest narzędziem, którym ktoś się posługuje” – napisał Twardoch.

„Oczekiwać od szeregowych policjantów na ulicy tego, że nagle zaczną w jakimś niemym strajku bojkotować rozkazy swoich przełożonych może tylko ktoś całkowicie pozbawiony społecznej wyobraźni i świadomości tego, jaka jest większości policjantów sytuacja materialna i w jakiej instytucji przyszło im funkcjonować” – dodał pisarz. Zaznaczył, że wprawdzie pojawiają się nadużcyia, a policjanci nie mają często wystarczających uprawnień bądź wręcz nie znają prawa, ale za to muszą funkcjonować w „toksycznej instytucji” i mało zarabiają.

Na zakończenie Twardoch stwierdził, że na KOD-erskich demonstracjach widział setki razy czołowych działaczy, którzy prowokowali policjantów jak kibole. „Dla mnie wyglądało to jakby wprost marzyli o tym, żeby ich ktoś na cztery osiem zawinął, żeby jak za PRLu móc potem pokazywać, że »za wolność wybili«” – ocenił. „To nie policja jest problem (problemem - red.). Rękę karaj, nie ślepy miecz” – zakończył.

