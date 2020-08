Rekordowa w tym roku temperatura! Termometry w Słubicach wskazały 35℃

Synoptycy i meteorolodzy zapowiadali już wcześniej, że drugi weekend sierpnia będzie upalny, a termometry w wielu miejscach w Polsce wskażą więcej niż 30 stopni Celsjusza.

Lato w Polsce. 35℃ w Słubicach – rekord roku

Wczesne szacunki wskazywały na to, że temperatura sięgnie w kilku miejscach w okolicach 33 stopni. W Gorzowie Wielkopolskim o godz. 15 – wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – było co najmniej 34 stopni C, podobnie w Świnoujściu.

Jednak rekord, nie tylko soboty 8 sierpnia, ale całego roku, przypadł Słubicom w woj. lubuskim. W tym mieście leżącym nad Odrą termometry o godz. 16 wskazały równo 35 stopni Celsjusza – poinformowało IMGW na swoim profilu na Twitterze.

Został pobity rekord temperatury tego lata: Słubice 35,0! O 16:00 temperatura wyniosła równe 35 stopni powyżej zera. Została tym samym zanotowana do 08.08.2020 najwyższa temperatura w tym roku w Polsce – wskazano we wpisie.

Trzeba pamiętać, że na terenie prawie całej Polski (z wyjątkiem południowych części województw małopolskiego i dolnośląskiego) wydane są ostrzeżenia przed upałem. W północno-wschodniej części kraju to ostrzeżenie pierwszego stopnia, ale w reszcie Polski – drugiego.