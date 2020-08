Męskie Granie 2020 w Żywcu i manifest ws. LGBT. Nie tylko tęczowe flagi na scenie

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, w tym roku Męskie Granie nie wyruszyło w trasę. Fani dostali prezent w postaci finałowego koncertu w Żywcu, który transmitowany był w sobotę. Zwieńczeniem był występ Orkiestry Męskiego Grania, której trzon w tym roku stanowili Daria Zawiałow, Błażej Król i Igor Walaszek. Trio wykonało m.in. tegoroczny singiel „Świt” . Na scenie zagościły dwie tęczowe flagi, znane jako symbol społeczności LGBT – jedną z nich Król miał powieszoną na gitarze, druga spoczywała obok Walaszka.

To nie jedyny gest nawiązujący do sytuacji osób LGBT. Jako taki odczytano także występ Dawida Podsiadły, który wplótł w utwór „Trofea” słowa: „Kinga, taki ładny apel miałaś. Taki ładny”. Podsiadło dodał te słowa przed frazą: „Staję się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem tak naprawdę, nie ma mnie. To dzięki temu mogę na stary rower wsiąść, zamieszkać w kamienicy, nie myć rąk” .

Areszt dla Margot i protesty

W komentarzach internautów pod transmisją nie brakowało głosów, że słowa Podsiadły należy wiązać z wypowiedzią córki prezydenta Andrzeja Dudy i obecnej sytuacji związanej z aresztowaniem aktywistki LGBT Margot. W trakcie piątkowego protestu w jej obronie zatrzymano 48 osób. W sobotę w Warszawie i innych miastach odbyły się manifestacje poparcia dla społeczności LGBT, a o respektowanie jej praw apelowała do polskich władz komisarz praw człowieka Rady Europy.

Co powiedziała Kinga Duda?

Przypomnijmy, że w trakcie wieczoru wyborczego Kinga Duda wygłosiła krótki apel. – Chciałabym zaapelować, by nikt w naszym kraju nie bał się wyjść z domu. Niezależnie od tego, w co wierzymy, jaki mamy kolor skóry, poglądy, jakiego kandydata popieramy i kogo kochamy. Wszyscy jesteśmy równi i wszyscy zasługujemy na szacunek. Nikt nie zasługuje, aby być obiektem nienawiści – mówiła córka prezydenta.