Wypadek autokaru z Polakami na Węgrzech. Reaguje prezydent Andrzej Duda

„W związku z wypadkiem autokaru z naszymi turystami, z polecenia Prezydenta RP Andrzeja Dudy jestem w kontakcie z polską ambasadą w Budapeszcie; pomoc medyczna i konsularna została zabezpieczona, niestety jedna osoba zginęła, pozostali ranni są w rękach węgierskich lekarzy” – napisał na Twitterze Krzysztof Szczerski.

Wypadek polskiego autokaru

Do wypadku doszło około godziny 7:30 w niedzielę na autostradzie M5 prowadzącej do Budapesztu, w rejonie miasta Kiskunfélegyháza. Policja podaje, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zboczył w drogi i wpadł do rowu. Jak informuje portal Index.hu, autobusem podróżowali turyści z Polski – 44 pasażerów i dwójka kierowców. Ranne zostały 34 osoby, jedna zginęła. Ciężko ranne są trzy osoby, w tym pięcioletnie dziecko.

Na miejscu prowadzone były działania policji i prokuratury mające na celu wyjaśnić okoliczności wypadku.

