Matura 2020. Już we wtorek uczniowie poznają wyniki egzaminów. Jak je sprawdzić?

We wtorek 11 sierpnia pomiędzy godziną 8:00 a 10:00 zostaną opublikowane wyniki tegorocznych matur. Każdy z uczniów wynik swojej matury może sprawdzić przez internet. Wystarczy zalogować się w serwisie odpowiedniej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Po wejściu na właściwą stronę internetową, należy znaleźć zakładkę „uczeń”, wpisać numer PESEL oraz hasło, które można było otrzymać w szkole. W przypadku zgubienia hasła należy zwrócić się do szkoły o nowe.

Maturzyści od wtorku w swoich szkołach odbiorą także świadectwa maturalne. Jednak sposób ich odbioru w poszczególnych liceach i technikach jest ustalany w każdej placówce osobno. Dyrektorzy wielu szkół wprowadzają specjalne zasady bezpieczeństwa przy odbiorze świadectw (np. osobne godziny dla poszczególnych klas) ze względu na trwający stan epidemii.

Matura 2020. Kiedy egzamin jest zdany?

Egzamin maturalny zostanie uznany za zaliczony, jeśli maturzysta otrzymał przynajmniej 30 proc. z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego. Uczniowie przystępujący do egzaminu dojrzałości musieli przystąpić również do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, ale nie musieli na nim uzyskać 30 proc. żeby zdać całą maturę. W tym roku, ze względu na stan epidemii zrezygnowano z przeprowadzenia obowiązkowego egzaminu ustnego z języka polskiego i języka obcego.

W przypadku nie osiągnięcia progu 30 proc jednego z obowiazkowych przedmiotów uczeń może przystapić do sesji poprawkowej już we wrzesniu. Maturalna sesja poprawkowa odbędzie się we wtorek 8 września o godz. 14. Jej wyniki będą ogłoszone do 30 września.

