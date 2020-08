Kurski o kampanii prezydenckiej w TVP: Andrzej Duda był traktowany tak samo jak inni kandydaci

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar jeszcze przed zmianą terminu wyborów prezydenckich skierował do TVP swoje wątpliwości w sprawie relacjonowania przez publiczną telewizję przebiegu kampanii wyborczej na Prezydenta RP i zagwarantowania równości kandydatów. Powoływał się przy tym na wątpliwości obywateli co do obiektywności, rzetelności i bezstronności materiałów dotyczących poszczególnych kandydatów. Przypomniał też opinię OBWE co do wyborów z 2019 r, która stwierdziła, że „uprzywilejowane traktowanie partii politycznej przez media publiczne należy uznać za niezgodne z prawem wykorzystywanie środków publicznych”.

W odpowiedzi na te zarzuty Jacek Kurski wystosował 4 sierpnia pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym podpisał się jeszcze jako członek zarządu TVP (ponownie prezesem TVP został parę dni później).

Kurski: Prezydent Duda to nie kandydat Duda

Kurski w swoim piśmie zapewnia, że wszyscy kandydaci byli przez TVP traktowani na tych samych warunkach. Większą liczbę wystąpień Andrzeja Dudy tłumaczy tym, że w niektórych materiałach telewizja relacjonowano jego działania jako prezydenta, a nie kandydata na prezydenta.

„ Z uwagi na to, że Andrzej Duda jest obecnie urzędującym Prezydentem jego osoba pojawiała się w materiałach telewizyjnych emitowanych w TVP S.A., niemniej jednak nie były to materiały o charakterze wyborczym ” – twierdzi Kurski. „ Wyraźnie w materiałach telewizyjnych oddzielano informacje co do realizacji obowiązków prezydenckich, od tych które miały charakter wyborczy ” – dodaje.

Zdaniem prezesa TVP taki stan rzeczy wynikał szczególnie ze stanu epidemii koronawirusa. „ Trudno jest bowiem traktować aktywność Prezydenta RP, zwłaszcza w czasie stanu epidemicznego spowodowanego C0VID-19, jako relacjonowanie kampanii wyborczej ” – uważa prezes TVP. „ Informowanie o działalności władz Rzeczypospolitej, w tym także Prezydenta RP jest obowiązkiem nadawców publicznych. Pomijanie takich informacji stałoby w sprzeczności z misją nadawcy publicznego i mogłoby prowadzić do postawienia zarzutu o braku informowania społeczeństwa o decyzjach władz w okresie pandemii ” – zapewnia Kurski w swoim piśmie.

Ówczesny członek zarządu stacji zapewnia, że dziennikarze TVP „ zawsze wyraźnie oddzielali informacje o bieżącej działalności Prezydenta RP od relacjonowania kampanii wyborczej” . „Z analizy danych z lutego 2020 roku wyraźnie wynika, że kandydat na Prezydenta RP Andrzej Duda był pokazywany w podobnym wymiarze czasu jak pozostali kandydaci” – dodaje.

Debata wyborcza w TVP

W swoim piśmie Jacek Kurski zapewnił Adama Bodnara, że Andrzej Duda, tak jak inni kandydaci, nie znał wcześniej treści pytań zadawanych w debacie telewizyjnej przez Michała Adamczyka.

„ Żaden z kandydatów nie znał treści pytań, które były zadawane w trakcie debaty. Tak więc zarzuty dotyczące rzekomego uniemożliwienia równego i rzetelnego zaprezentowanie kandydatur osób ubiegających się o urząd Prezydenta RP, są nieuzasadnione ” – podkreślił prezes TVP.

