Wadowice. Zawody w jedzeniu kremówek papieskich odwołane. Zarzucano im „obrazę uczuć religijnych”

Zabawą, która wywołała spór wśród mieszkańców Wadowic i regionu, był zaplanowany na 25 sierpnia konkurs w jedzeniu kremówek papieskich. Na wadowickim rynku planowano zorganizować kilka konkurencji: jedzenie ciastek na czas, pochłanianie ich na ilość czy nawet rodzinne zajadanie się kremówkami. Jak wiadomo, to najmocniej kojarzony z papieżem Polakiem deser, z którego słynie jego rodzinne miasteczko.

Dla jednych miała to być niewinna zabawa, inni w jedzeniu kremówek nie widzą jednak niczego pozytywnego i ostro krytykowali pomysłodawców. Cytowany przez portal lokalny youtuber Marcin Gładysz z kanału „Przecież to jasne!” był zdecydowanie przeciwny zorganizowaniu podobnych zawodów. Jego zdaniem kremówkowy konkurs to „impreza rodem z jakiejś zapyziałej wiochy”.

Negatywne komentarze można było znaleźć także w mediach społecznościowych. Oswiecim.naszemiasto.pl przytaczał zarzuty internautów mówiące o „szarganiu świętości Jana Pawła II” czy nawet obrazie uczuć religijnych. Podobnych głosów nie lekceważy się m.in. przez wzgląd na sprawę z 2018 roku, która swój finał znalazła w sądzie. Przy okazji 98. rocznicy urodzin papieża wiceburmistrz Wadowic kroiła wówczas tort z jego wizerunkiem. Sprawę co prawda umorzono, ale wcześniej zdążyła usłyszeć o niej cała Polska. Ostatecznie jednak obeszło się bez eskalacji sporu i sprowadzania go na drogę sądową. Jak donosi portal Wadowice24.pl zawody odwołano, jako przyczynę podając „rozszerzającą się pandemię”.

