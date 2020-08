Nowy Targ. Dyrekcja szpitala zawiadomiła prokuraturę. Chodzi o chorego na koronawirusa pacjenta

Chodzi o mężczyznę w podeszłym wieku, który trafił do szpitala w ubiegłym tygodniu. Dyrekcja twierdzi, że fakt jego zakażenia został zatajony, dlatego zdecydowała się na skierowanie sprawy do prokuratury.

– Najsmutniejsze i najgorsze w tym wszystkim jest to, że duża grupa pacjentów jest skazana na różnego rodzaju dolegliwości, na różnego rodzaju problemy, a nie może podjąć koniecznej terapii. Z tego właśnie względu składamy zawiadomienie do prokuratury. Nie może być tak, żeby poprzez nieodpowiedzialność, niefrasobliwość, cierpieli i inni pacjenci – powiedział dyrektor szpitala im. Jana Pawła II w Nowym Targu Marek Wierzba.

Zamknięty oddział wewnętrzny szpitala w Nowym Targu

Według dyrekcji, rodzina pacjenta nie poinformowała o jego zakażeniu pogotowia wzywając karetkę, jak również lekarza czy personelu szpitala, zatajając ten fakt. Oddział wewnętrzny jest zamknięty od zaszłego tygodnia. Nie dokonuje się przyjęć i wypisów pacjentów.

O zakażeniu koronawirusem mężczyzny personel szpitala dowiedział się zupełnie przez przypadek przeglądając wyniki badań jego syna, u którego wcześniej stwierdzono zakażenie. Dyrekcja szpitala twierdzi, że rodzina pacjenta miała świadomość jego choroby.

– Rodzina miała na ten temat wiedzę, nie ulega to żadnej wątpliwości. My nie mamy pretensji do pacjenta, ma on bowiem ograniczoną możliwość składania oświadczeń, jest to pacjent w zaawansowanym wieku, natomiast rodzina tego pacjenta miała pełną świadomość o jego stanie zdrowia. Miała na ten temat wiedzę, zataiła to i stąd mamy kłopoty – dodał Wierzba.

Nowy Targ. Apel dyrekcji szpitala

Dyrekcja szpitala zaapelowała do potencjalnych pacjentów i ich rodzin o informowanie o ewentualnym zakażeniu. Sam fakt zakażenia koronawirusem nie wyklucza takiego pacjenta z leczenia.

W tym samym szpitalu, u ordynator oddziału neurologicznego szpitala powiatowego w Nowym Targu wykryto zakażenie koronawirusem. Z tego powodu testowany na obecność COVID-19 będzie personel medyczny i pacjenci z tego oddziału.

Dyrekcja nowotarskiego szpitala nie łączy faktu zakażenia ordynatora z chorym na COVID-19 pacjentem z oddziału wewnętrznego.

Autor: Szymon Bafia