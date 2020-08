Polaków nazwała „ścierwem”, a beneficjentów 500 plus „wieśniakami jeba**mi”. Nagranie krąży po sieci

Trwające niespełna dwie minuty nagranie zaczęło krążyć po Twitterze, a jego autorka została szybko skrytykowana przez internautów. Chociaż nie zaznaczono pochodzenia materiału, to komentujący szybko odkryli, że jego bohaterką jest Katarzyna Żukiewicz, żona założyciela FutureNet, czyli piramidy finansowej związanej z kryptowalutami, przed którą swego czasu ostrzegał UOKiK. Tematem filmiku jest zakrywanie ust i nosa związane z epidemią koronawirusa. Udostępnił go m.in. Dominik Tarczyński, który zapowiedział złożenie zawiadomienie do prokuratury. Ostrzegamy, nagranie zawiera liczne wulgaryzmy.

Hitler „najmądrzejszym człowiekiem”

– Muszę się w końcu wypowiedzieć, bo jeszcze się nie wypowiedziałam na temat waszych pier**olonych masek po**by je**ne – rozpoczęła swoją tyradę Żukiewicz. Następnie kobieta zasugerowała, że gdyby Polakom kazano „mordy gó**em smarować przed wyjściem to by smarowali, bo tak w telewizji powiedzieli” . – Łażą w tych maskach po**by, w aucie siedzi sku**ysyn w masce na ryju – żaliła się.

Żukiewicz podzieliła się także historią, do jakiej doszło w trakcie zakupów. – Teraz byłam w sklepie i pi**a mi mówi, że mnie nie obsłuży, bo nie mam ku**a maski. Ja jej mówię, że nie założę maski i żeby zadzwoniła na policję. Ona mówi, że nie zadzwoni na policję. No to wyszłam, zbluzgałam ją i powiedziałam, że jest ścierwem pier**olonym, ku**a szmatą – opowiedziała. Dodała też, że każdy, kto „nosi maskę na ryju” jest dla niej „je**nym ścierwem” . – Życzę mu, żeby zdechł na chorobę jakąkolwiek. Ma zdechnąć po prostu. Do gazu, do piachu – dodała.

Kobieta zasugerowała także, że w obecnej sytuacji „przydałby się Hitler” , który jej zdaniem był „najmądrzejszym człowiekiem” . – Zapie**alał tych ludzi, je**nych do gazu dawał. Bardzo mu się nie dziwię i tak samo bym robiła. Taki powinien być teraz władca, żeby was pozabijał, bo jesteście poddanym ścierwem – kontynuowała.

Autorka nagrania skupiła się na krytyce Polaków, którzy „nie mają swojego zdania” . – Słuchają się, żeby dostać jałmużnę 500 zł. Dziady pie**olone, nie potraficie pieniędzy zarabiać tylko dostawać wszystko. Za darmo by wszystko chcieli ku**a wieśniaki je**ne – oceniła. Stwierdziła także, że „wstyd być Polakiem” . – Kto nosi maskę, to jest cwelem pie**olonym i ma się do mnie nie odzywać i wypie**alać z moich znajomych. I tyle wam powiem pojeby pie**olone – podsumowała.

Czytaj także:

Prezydent Oświęcimia skrytykował rabina, głos zabrała Szydło. „Jest politykiem PO, ale go popieram”