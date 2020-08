Senat uchwalił rezolucję ws. Białorusi. W niej apel do Łukaszenki, Dudy i polskiego rządu

W trakcie czwartkowego uchwalania rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi, której projekt złożyła grupa senatorów Koalicji Obywatelskiej, w posiedzeniu Senatu brało udział 86 parlamentarzystów. Wszyscy opowiedzieli się za przyjęciem dokumentu, którego treść opublikowano już na stronie wyższej izby. Czytamy w nim, że uchwalający rezolucję mieli na względzie „prawo narodów do samostanowienia, znaczenie wolności i solidarności w polskiej i europejskiej kulturze politycznej, prawo obywateli do udziału w demokratycznych wyborach, do wolności zgromadzeń i swobody wyrażania poglądów, obowiązek poszanowania i przestrzegania praw człowieka, wartość dialogu i szacunku wobec odmienności poglądów politycznych, znaczenie praw i wolności niezbędnych dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego oraz istotę i znaczenie wolnych mediów, a także prawo do rzetelnej informacji” .

O czym jest rezolucja Senatu ws. sytuacji na Białorusi?

Senatorowie zwrócili uwagę na ostatnią sytuację na Białorusi, gdzie mają miejsce liczne starcia demonstrantów z policją oraz na wydarzenia sprzed wyborów prezydenckich, kiedy dochodziło do „rozmaitych represji”. Podkreślono również aspiracje Białorusinów „do godnego życia w wolnym, demokratycznym państwie” oraz fakt, że tamtejsza Centralna Komisja Wyborcza ciągle odrzuca zalecenia OBWE, a rząd i prezydent lekceważą apele o „wprowadzenie moratorium na wykonywanie kary śmierci” .

Autory rezolucji zwrócili się do Alaksandra Łukaszenki oraz białoruskiego rządu apelując o dialog z obywatelami i poszanowanie mniejszości. Senatorowie chcą również zaprzestania represji, uwolnienia osób zatrzymanych w trakcie protestów oraz szacunku wobec praw Białorusinów i ich aspiracji.

W dokumencie wspomniano o Andrzeju Dudzie i polskim rządzie, do którego zwrócono się o „zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w celu przedyskutowania konsekwencji, jakie wydarzenia w Republice Białorusi niosą dla Polski” . Zasiadający w wyższej izbie parlamentu chcą, by prezydent i ministrowie przedstawili planowane działania ws. Białorusi oraz o „przedstawienie w parlamencie przygotowań do przyjęcia Białorusinów, którzy mogą szukać schronienia w Polsce w obawie o swe bezpieczeństwo, zdrowie i życie” .

Senatorowie nie zapomnieli również o organizacjach międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej. Domagają się wykorzystania „dyplomatycznych instrumentów” i zainteresowania sprawą kraju naszych wschodnich sąsiadów, a także działania mające na celu zakończenie przemocy i represji. W rezolucji czytamy także o konieczności zorganizowania formalnej dyskusji na najwyższym szczeblu władz UE oraz niesienia pomocy represjonowanym osobom, niezależnym mediom oraz organizacjom społeczeństwa obywatelskiego. Autorzy dokumentu wspomnieli także o wsparciu „niepodległościowych, demokratycznych aspiracji Narodu Białoruskiego oraz napiętnowanie władz białoruskich i wywarcie na nie nacisku, aby zaprzestały brutalnej pacyfikacji protestów obywatelskich” .

