Mężczyzna i jego 13-letnia córka zginęli w wypadku. Ważny apel policjantów

Do zdarzenia doszło w środę około godziny 18 w miejscowości Łebień leżącej na terenie pomorskiej gminy Damnica. To właśnie tam kierujący marki Peugeot Expert jadąc od strony miejscowości Bobrowniki w kierunku Starej Dąbrowy na łuku drogi z nieustalonych przyczyn zjechał na prawe pobocze i uderzył w drzewo. Siedzący za kierownicą 36-latek zginął na miejscu, a jego 13-letnia córka trafiła do szpitala. Niestety, lekarzom nie udało się uratować życia dziewczynki.

Na miejscu zdarzenia ruszyły działania policjantów pod nadzorem prokuratura i przy udziale technika kryminalistyki. Mundurowi sporządzili oględziny pojazdu oraz zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadka. Planowana jest także sekcja zwłok 36-latka. „Dziennik Bałtycki” przekazał, że mężczyzna był obywatelem Ukrainy.

Przy okazji relacjonowania tragicznego wypadku policjanci wystosowali ważny apel, przypominając o konieczności zachowania rozsądku na drodze. „Niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego jest poważnym zagrożeniem dla wszystkich uczestników. Brak odpowiedzialności na drodze może nieść za sobą poważne konsekwencje, czasem niestety tragiczne w skutkach” – podkreślili.

Czytaj także:

Tragiczny wypadek w Tatrach. Nie żyje ksiądz