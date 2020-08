Jastrzębie-Zdrój od piątku w „czerwonej strefie”. Miasto czeka szereg restrykcji

Strefy czerwone to powiaty, gdzie liczba zakażeń wykrytych w ciągu ostatnich 14 dni przekroczyła 12 osób na 10 tys. mieszkańców, a żółte to te, gdzie nowych zakażeń było od 6 do 12. Dotąd Jastrzębie-Zdrój było w strefie żółtej, zaś w piątek w mieście zaczną obowiązywać obostrzenia przewidziane dla strefy czerwonej. Oznacza to m.in. zakaz wpuszczania publiczności na wydarzenia sportowe.

Mecz bez kibiców

Objęcie miasta czerwoną strefą pokrzyżowało plany jednej z wiodących drużyn siatkarskich – Jastrzębskiego Węgla. Na piątek zaplanowano oficjalną prezentację drużyny przed nowym sezonem oraz mecz sparingowy ze Stalą Nysa. Pierwotnie organizatorzy zakładali, że publiczność będzie mogła zająć połowę widowni, później – zgodnie z obostrzeniami dla strefy żółtej – jedynie czwartą część trybun. Ostatecznie, w związku z objęciem miasta czerwoną strefą, mecz odbędzie się bez udziału publiczności i dziennikarzy, będzie natomiast transmitowany w internecie.

„Zaplanowana na piątek 14 sierpnia prezentacja zespołu i mecz otwarcia sezonu ze Stalą Nysa dojdzie do skutku, ale odbędzie się bez udziału publiczności oraz mediów. Taki stan rzeczy jest wynikiem ogłoszonej dzisiaj przez Ministerstwo Zdrowia nowej listy powiatów w ramach nowych zasad bezpieczeństwa w wybranych obszarach kraju związanych ze wzrostem zakażeń na koronawirusa” – poinformował jastrzębski klub, zapewniając, że transmisja z prezentacji i meczu otwarcia odbędzie się na kanale YouTube Jastrzębskiego Węgla.

Ponad 1700 zakażeń

Według danych sanepidu w Wodzisławiu Śląskim, który swoim zasięgiem działania obejmuje także Jastrzębie-Zdrój, od początku epidemii w tym mieście potwierdzono 1718 przypadków koronawirusa, z czego 7 minionej doby. Wyzdrowiały 1543 osoby – zakażonych pozostaje 175 mieszkańców miasta. W kwarantannie jest 276 osób, a 400 objęto nadzorem epidemiologicznym. W szpitalach leczonych jest obecnie 12 osób zarażonych SARS-CoV-2. Z powodu COVID-19 zmarło 14 jastrzębian.

„Niestety, na najnowszej mapie opublikowanej przez Ministerstwo Zdrowia miasto Jastrzębie-Zdrój zostało objęte czerwoną strefą” – poinformowała mieszkańców na Facebooku prezydent Jastrzębia-Zdroju Anna Hetman, przypominając, że od piątku obowiązkowe stanie się m.in. zakrywanie ust i nosa w miejsc w przestrzeni publicznej. Osoby, które z racji choroby nie mogą używać maseczek, są zobligowane nosić przyłbicę lub posiadać zaświadczenie od lekarza. Od piątku maksymalna liczba gości weselnych (lub uczestników innych imprez rodzinnych) w Jastrzębiu-Zdroju wyniesie 50 osób. W restauracjach i kawiarniach może przebywać jedna osoba na 4 m kw. W siłowniach i salach fitness obowiązuje limit jednej osoby na 10 m kw., natomiast w kinach może być zajętych maksymalnie 25 proc. miejsc.

Czerwona strefa w danym powiecie oznacza również m.in. zakaz organizacji kongresów targów i wydarzeń kulturalnych. Nie wolno też korzystać z wesołych miasteczek, parków rozrywki oraz parków rekreacyjnych. W autobusach zajęta może być co najwyżej połowa miejsc siedzących albo 30 proc. wszystkich miejsc siedzących i stojących. W kościołach może przebywać maksymalnie połowa osób mieszczących się w budynku, a także do 150 osób na zewnątrz – z obowiązkiem zakrywania ust i nosa.

Koronawirus w kopalniach

W Jastrzębiu-Zdroju mieści się siedziba Jastrzębskiej Spółki Węglowej, której kopalnie w maju i czerwcu były największymi ogniskami koronawirusa w górnictwie. W ostatnich tygodniach sytuacja epidemiczna w spółce jest już stabilna – w czwartek przybyło 6 nowych przypadków zakażenia – 4 w jastrzębskiej kopalni Borynia oraz 2 w kopalni Pniówek w pobliskich Pawłowicach. Od początku epidemii we wszystkich kopalniach JSW (nie tylko tych jastrzębskich) koronawirusem zaraziło się 4099 osób, a wyzdrowiało 4001 (97,6 proc.) – w czwartek przybyło 7 ozdrowieńców. 47 pracowników JSW jest nadal w kwarantannie. Choruje 98 górników.

Dotychczas strefa czerwona obejmowała w woj. śląskim powiaty pszczyński, rybnicki i wodzisławski oraz Rudę Śląską i Rybnik, a strefa żółta – powiat cieszyński oraz miasta Jastrzębie-Zdrój i Żory. Od piątku Jastrzębie-Zdrój znajdzie się w strefie czerwonej, a powiat pszczyński – w żółtej; dołączy do niej także powiat raciborski, sąsiadujący z rybnickim i wodzisławskim.

Autorzy: Marek Błoński, Piotr Girczys