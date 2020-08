Sejm RP przyjął uchwałę potępiającą wydarzenia na Białorusi. Od gestu odciął się poseł Grzegorz Braun

Uchwałę Sejmu RP w sprawie sytuacji na Białorusi po wyborach prezydenckich z 9 sierpnia 2020 r. odczytała na stojąco marszałek Elżbieta Witek. Dla podkreślenia podniosłości sytuacji wstali także pozostali parlamentarzyści – oprócz Grzegorza Brauna z Konfederacji. – Pamiętając o wspólnej walce Polaków i Białorusinów o wolność i demokrację, szczególnie w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r., dochowując wierności tradycji „Solidarności” w 40. rocznicę jej powstania, Sejm RP z całą mocą potępia stosowanie przez władzę Aleksandra Łukaszenki brutalnej przemocy i masowych represji wobec społeczeństwa białoruskiego oraz fałszowanie wyników wyborów prezydenckich w Republice Białorusi 9 sierpnia 2020 roku. W wyniku uruchomionej na bezprecedensową skalę brutalnej przemocy wobec obywateli Białorusi 2 osoby poniosły śmierć, kilkaset zostało rannych, ponad 7 tys. aresztowano lub zatrzymano, a ogromna liczba pokojowych uczestników została pobita przez funkcjonariuszy OMON-u, milicji i jednostek specjalnych – czytała marszałek Sejmu.

– W obliczu tak dramatycznej sytuacji Sejm RP pragnie zapewnić wszystkich Białorusinów o naszej solidarności i wsparciu. Stanowczo domagamy się od władz w Mińsku natychmiastowego uwolnienia wszystkich aresztowanych oraz zaprzestania represji i używania przemocy wobec społeczeństwa. Zdecydowanie potępiamy pozbawienie obywateli Białorusi możliwości udziału w wolnych, demokratycznych wyborach oraz swobodnego wyrażania poglądów. Zastraszanie opozycyjnych kandydatów oraz ich więzienie, ograniczanie podstawowych swobód, w tym prawa do zgromadzeń i wolności słowa, użycie brutalnej siły nie służą wzmocnieniu niezależności i suwerenności Republiki Białorusi – podkreślono w uchwale.

– Sejm RP, mając na względzie dobro i rozwój polsko-białoruskich relacji sąsiedzkich, wzywa władze w Mińsku do niezwłocznego rozpoczęcia pokojowego dialogu ze społeczeństwem, który jest jedyną drogą do budowy pomyślnej przyszłości Białorusi. Sejm RP zwraca się do rządu polskiego o uruchomienie pomocy humanitarnej dla ofiar prześladowań na Białorusi oraz stworzenie możliwości szybkiego przyjmowania uchodźców politycznych z Białorusi. Sejm Rp apeluje do Parlamentu Europejskiego oraz do Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz wsparcia białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego – zakończyła Elżbieta Witek. Uchwałę przyjęto przez aklamację. Nie klaskał jedynie poseł Braun, który chwilę później skrytykował polskich posłów. Stwierdził, że przypominają mu karpie, przyspieszające Wigilię. Jego zdaniem międzynarodowa koalicja nie powinna obejmować swoją opieką Białorusi, bo w przyszłości mogłaby na tej samej zasadzie zająć się Polską.