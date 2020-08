Wzbogacą się nie tylko posłowie. Pierwsza Dama zarobi 18 tys. zł miesięcznie

W piątek 14 sierpnia Sejm w ekspresowym tempie przyjął zgłoszony dzień wcześniej projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie wynagradzania osób sprawujących funkcje publiczne oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych. Projekt nie wywołał ożywionej dyskusji w parlamencie, w zasadzie wszystkie kluby zgodnie go poparły. Jednoznacznie przeciwko przyjęciu ustawy opowiedzieli się wyłącznie posłowie koła Konfederacji. Jedyne kosmetyczne poprawki wniosło Prawo i Sprawiedliwość. Zostały one przyjęte. Za przyjęciem projektu głosowało 386 posłów, przeciw było 33, wstrzymało się 15, a ustawa trafi teraz do Senatu.

Ile będzie zarabiała Pierwsza Dama?

Ustawa, której w czwartek zgłosili członkowie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, przewiduje obliczanie wynagrodzeń poszczególnych osób na podstawie wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego określonego w stawce podstawowej. I tak, marszałkowskie Sejmu i Senatu będą otrzymywać 1,1-krotność tej kwoty, podobnie premier. Prezydentowi przysługiwać będzie 1,3-krotność, a jego małżonce - 0,9-krotność. Posłowie i senatorowie otrzymają 0,63-krotność.

Co oznacza to w praktyce? O ile Agata Kornhauser-Duda do tej pory nie pobierała żadnego wynagrodzenia, to po wprowadzeniu ustawy w życie zacznie zarabiać 17 987,46 zł miesięcznie. To i tak mniej niż pensja prezydenta, która do tej pory wynosiła około 20,4 tys. brutto. Po wejściu nowych przepisów głowa państwa będzie inkasowała 25 981,88 zł miesięcznie.

Czytaj także:

Sejm poparł podwyżki m.in. dla posłów, senatorów, prezydenta i premiera. Ile zarobią politycy?