Czy 15 sierpnia katolicy muszą uczestniczyć we mszy świętej? O tym warto pamiętać

Kościelne przykazanie jasno nakłada obowiązek uczestnictwa we mszach świętych w niedziele oraz święta nakazane. Drugie z pojęć oznacza konkretnie sześć dni w ciągu roku, kiedy to mamy obowiązek pojawić się w kościele. Czy 15 sierpnia należy do nich?