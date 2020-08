Politycy przyznali sobie podwyżki, więc internauci przyznali sobie prawo do memów

Przypomnijmy, że posłowie poparli m.in. podwyżki dla siebie, senatorów, premiera, prezydenta, ministrów, wiceministrów i wojewodów. Zgodnie z ustawą, pensję zacznie otrzymywać też małżonek prezydenta. Zwiększono także subwencje partyjne. Zmienił się przede wszystkim sposób wyliczania wynagrodzeń.

Ustawa przewiduje obliczanie wynagrodzeń poszczególnych osób na podstawie wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego określonego w stawce podstawowej. I tak, marszałkowskie Sejmu i Senatu będą otrzymywać 1,1-krotność tej kwoty, podobnie premier. Prezydentowi przysługiwać będzie 1,3-krotność, a jego małżonce - 0,9-krotność. Posłowie i senatorowie otrzymają 0,63-krotność.

Dodatkowo zmieni się wzór obliczania subwencji partyjnych. Obecne kwoty, które wynikają z liczby otrzymanych w wyborach głosów zostaną przemnożone przez 1,5, czyli wzrosną o 50 proc. Nowy sposób obliczania kwoty subwencji będzie obowiązywać już od października tego roku.

Ile zarobią poszczególne osoby?

Projekt podwyżek. Tak zmieniłyby się zarobki premiera, prezydenta, ministrów







Mnożnik

Pensja po zmianach (brutto)

Prezydent

1,3

25 981,88 zł

Pierwsza dama 0,9

17 987,46 zł

Premier

1,1

21 984,67 zł

Wicepremier

1

19 986,06 zł

Minister

0,9

17 987,46 zł

Sekretarze i podsekretarze stanu

0,85

16 988,15 zł

Wojewoda

0,75

14 989,55 zł

Wicewojewoda

0,65

12 990,94 zł

Poseł/senator 0,63 12 591,22 zł

Podwyżka dla posłów

Według propozycji zawartych w nowelizacji, posłowie mają zarabiać 0,63 kwoty podstawowego wynagrodzenia sędziego Sądu Najwyższego (około 20 tys. zł brutto miesięcznie). To daje blisko 12,6 tys. zł brutto (12 591,22 zł). Obecnie uposażenie poselskie to niewiele ponad 8 tys. zł brutto. Przed obniżką, którą zarządziła Zjednoczona Prawica, było to około 10 tys. zł.

Ustawa trafi teraz do Senatu.