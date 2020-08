Protest przeciwników maseczek w Warszawie. „Koronuj Jezusa, nie wirusa”

Celem protestu-marszu, jak tłumaczyli uczestnicy niedzielnego zgromadzenia z ustawionej w pobliżu Sejmu sceny, była obrona wolności i niezbywalnych praw Polaków. „Dość tych kłamstw i manipulacji. Dość zamordyzmu, reżimu i dyktatury” - przekazali organizatorzy w opisie wydarzenia, odnosząc się do restrykcji i zasad wprowadzonych przez władze w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koranawirusa. Jak podkreślali wszystkie wprowadzone w ramach walki z koronawirusem ograniczenia są niezgodne z prawem, łamią konstytucję i „odbierają wolność” .

– Powiedzmy STOP cenzurze korporacyjnych mediów i medycznej dyktaturze WHO, organów Unii Europejskiej i międzynarodowych korporacji – nawoływali. Trzymali transparenty m.in. z wizerunkiem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i podpisem: „Czy te oczy mogą kłamać” i skandowali: „Rząd pod sąd”; „Koronaściema”. Część z kilkuset zgromadzonych przed Sejmem protestujących miała koszulki z napisami: „Koronuj Jezusa, nie wirusa”, „Koronawirus to globalne oszustwo TVP”, „Pandemia? To ściema”.

