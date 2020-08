Polski reżyser zaatakowany przez „kiboli Legii”. „Dojedziemy cię pedale”

Paweł Passini jest reżyserem teatralnym, a na swoim koncie ma realizację spektakli inspirowanych twórczością Witolda Gombrowicza, Stanisława Wyspiańskiego czy Juliusza Słowackiego. Do marca 2019 roku był wiceprzewodniczącym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, ale zrezygnował ze stanowiska po tym, jak nie dopuszczono do realizacji jego sztuki, której tematem były skandale obyczajowe wśród kleru katolickiego. W ostatnią niedzielę Passini poinformował o incydencie, jaki miał miejsce w warszawskim autobusie. „Przed chwilą kibole Legii okradli i próbowali mnie pobić w autobusie komunikacji miejskiej. Zero reakcji pasażerów. Krzyczałem, żeby wezwać policję. Cisza” – napisał.

„Popijali piwo, trzymali polską flagę”

W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” 42-latek przekazał, że do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 14:30. Mężczyzna wracał z lotniska, na które odwiózł córkę, do mieszkania na Powiślu. Po wejściu do autobusu linii 128 spotkał tam „grupkę trzech, czterech osób”. – Popijali piwo, trzymali polską flagę, nie mieli na sobie maseczek. Usiadłem naprzeciwko nich, wyjąłem telefon i słuchałem muzyki. Nawet przeszło mi przez myśl, żeby zrobić zdjęcie albo nagrać film, jak to pasażerowie nie przestrzegają przepisów w komunikacji miejskiej, ale dałem sobie spokój – wyjaśnił.

Z relacji reżysera wynika, że po chwili wspomniane osoby podeszły do niego i próbowały zabrać mu telefon. – Może rzeczywiście trzymałem go w sposób, który sugerował, że wszystko nagrywam, ale tego nie robiłem. Zacząłem krzyczeć, prosić o pomoc. Ale nikt nie reagował. Ludzie odwracali wzrok i patrzyli w okno – podkreślił. 42-latek pobiegł na przód autobusu i zgłosił zajście kierującej pojazdem. Ta nie chciała zatrzymać się tłumacząc, że powiadomienie centrali trwałoby na tyle długo, że pozostali pasażerowie mogliby zacząć się niecierpliwić.

Grupka osób wysiadła z autobusu przy Dworcu Centralnym. – Jeszcze po wyjściu z autobusu wygrażali mi i krzyczeli: „Dojedziemy cię, pedale” – relacjonował reżyser. Przyznał też, że w pobliżu widział stojący radiowóz policyjny, ale nie chciał opuścić autobusu „w obawie, że oberwie od tej grupki, która mogła się gdzieś czaić” .

Skradziono mu słuchawki

Passini nie odniósł żadnych obrażeń podczas szarpaniny w autobusie, ale skradziono mu słuchawki. Nie zgłosił jeszcze incydentu na policję, ponieważ najpierw planuje konsultację z prawnikiem. Chce także uzyskać dostęp do nagrań z monitoringu zamontowanego w pojeździe. – To nie do pomyślenia. Była niedziela, środek dnia, centrum miasta. Prosiłem o pomoc, nikt nie reagował, ludzie udawali, że niczego nie widzą, jak gdyby takie sytuacje, kiedy ktoś atakuje w autobusie drugiego człowieka, były czymś naturalnym – powiedział.