Ostra odpowiedź Morawieckiego na teksty „Onetu” i „Newsweeka”. „Zagrożenie dla nieświadomych odbiorców”

Przy okazji setnej rocznicy bitwy warszawskiej Onet opublikował tekst „»Tego, co wyprawiają Polacy, nie da się opowiedzieć« lekarz Armii Czerwonej pisze z frontu poruszające listy do żony”, a „Newsweek” przypomniał tekst sprzed 11 lat „Prawda o losach jeńców sowieckich wojny 1920 roku. Piekło za drutami” Igora Miecika.

Tekst Onetu to fragmenty listów bolszewickiego lekarza Łazara Gindina pisanych do żony z frontu wojny polsko-bolszewickiej w czerwcu i lipcu 1920 roku, a więc przed bitwą warszawską. Tytułowy fragment „Tego, co wyprawiają Polacy, nie da się opowiedzieć” dotyczy bliżej nie sprecyzowanych wydarzeń z frontu, o których Gidin pisał 20 czerwca. Lekarz trafił do niewoli 21 sierpnia, już po bitwie warszawskiej. W opublikowanym na stronie Onetu tekście zacytowano jego list z 18 października, w którym nie narzeka na warunki swojego przetrzymania, pisze, że „je nieźle”, ma dostęp do książek i gazet.

Z kolei drugi kontrowersyjny tekst to artykuł „Prawda o losach jeńców sowieckich wojny 1920 roku. Piekło za drutami” Igora T. Miecika pierwotnie opublikowany 27 września 2009 roku, a przypomniany 13 sierpnia. Autor opisuje w nim sytuacje sowieckich jeńców wziętych przez Polaków do niewoli po wojnie polsko-bolszewickiej. Ich trudna sytuacja i duża śmiertelność w obozach wynikała z wielu śmiertelnych epidemii tyfusu, dezynterii, cholery i grypy hiszpanki, co przyznaje sam autor. Jednak, mimo że sam wskazuje, że Polska nie była w stanie zapewnić jeńcom lepszych warunków, bo sama nie miała pieniędzy nawet na swoje wojsko, to i tak opisuje tę sytuację jako „wstrząsający obraz barbarzyństwa w łagrach II Rzeczypospolitej”.

Co prawda Miecik wyraźnie podkreśla, że często stawiane zarzuty o masowych rozstrzelaniach sowieckich jeńców są nieprawdziwe. Przyznaje też kilkukrotnie, że takie argumenty wykorzystuje rosyjska propaganda i Władimir Putin chcąc usprawiedliwić zbrodnie katyńską. Równocześnie jednak sugeruje, że trudno jest polemizować z pytaniami rosyjskich autorów, czy niezapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych w przepełnionych obozach nie było „świadomą eksterminacją”.

Stanowczy list Morawieckiego

Na artykuły „Onetu” i „Newsweeka” postanowił odpowiedzieć Mateusz Morawiecki w liście wysłanym do prezesa wydającego te tytuły wydawnictwa Ringier Axer Springer Polska Austriaka Marka Dekana. List został opublikowany przez premiera na jego koncie na Facebooku.

„ Nikomu nie wolno relatywizować historii. Współczesne media, a zwłaszcza internet, obarczone są olbrzymią dozą odpowiedzialności za słowo. Powiedziałbym, że bezprecedensową w historii - ich zasięgi, siła oddziaływania i wpływ na opinię publiczną są większe niż kiedykolwiek ” – pisze Morawiecki na Facebooku i odnosi się do samych tekstów. „ Ich kontekst niesie bardzo duże zagrożenie dla nieświadomych odbiorców. Nie może być zgody na przewartościowywanie ról w konflikcie, wybiórcze, ahistoryczne traktowanie pewnych faktów i zrównywanie cierpień obrońców z agresorami. Prawda leży w interesie nas wszystkich. Nie jest partykularna, ale w pełni uniwersalna. Powinniśmy bronić jej wszyscy ” – podkreśla.

W samym liście do Dekana Morawiecki przybliżył kontekst wojny polsko-bolszewickiej, podkreślając, że Armia Czerwona podążała na zachód, aby przeprowadzić „komunistyczną rewolucję w państwach całego kontynentu. „ Polska, moja ojczyna, nie pozwoliła komunistom podpalić wtedy Europy ” – podkreśla Morawiecki. Przypomniał też okrucieństwo bolszewików wobec ludności cywilnej.

Morawiecki podkreślił, że ze zdumieniem przyjął decyzję redakcji należących RASP, „by w chwili tak ważnego jubileuszu, święta Europy wybronionej od komunistycznego, krwawego terroru upubliczniać i promować artykuły, których treść zaciemnia i wykrzywia prawdę o tych niezwykłych dniach oraz ich niezłomnych bohaterach”. „ Przekaz płynący z wymienionych artykułów niesie zagrożenie przewartościowania ról w konflikcie, którego stawka była obrona Europy przed komunistycznym terrorem ” – stwierdził Morawiecki. „ Zawarte w jednym z tekstów słowa o rzekomej »świadomej eksterminacji«, której miały dopuszczać się władze II Rzeczypospolitej na bolszewickich jeńcach wojennych należy uznać za haniebne i oszczercze ” – podkreślił.

„ Nie wyobrażam sobie, by 1 września - w dzień 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej - jakakolwiek z podległych Panu redakcji opublikowała ckliwe wspomnienia członka niemieckiej armii hitlerowskiej, piszącego o potworach z Armii Czerwonej. Chyba że redakcje należące do kierowanego przez Pana wydawnictwo są zdolne również do tego? ” – czytamy dalej w liście Morawieckiego do Dekana.

Premier podkreślił też, że Polska wciąż jest otwarta na debatę dotyczącą wojny polsko-bolszewickiej. „ Ale jako ofiara sowieckiej agresji nie możemy pozwolić na zafałszowanie prawdziwego obrazu tamtej straszliwej wojny ” – dodał premier.

