Szumowski odchodzi z resortu zdrowia. Oto jego majątek

W trakcie konferencji prasowej 18 sierpnia Łukasz Szumowski przekazał informację o rezygnacji z funkcji ministra zdrowia. Były już szef resortu zdrowia przekazał, że nadal pozostanie posłem, ale poza tym wróci do swojego wyuczonego zawodu - kardiologa i elektofizjologa.

Co zawiera oświadczenie majątkowe ministra zdrowia?

W oświadczeniu Szumowskiego zadeklarowano 34 428 zł oszczędności oraz trzy działki o łącznej powierzchni wynoszącej niemal 4 tys. m2 (jedna z nich ma powierzchnię 0,12 ha, druga 1294 mkw. a trzecia 1292 mkw.) Ich wartości do oświadczenia majątkowego nie wpisano. Były już szef resortu zdrowia jest również właścicielem trzech aut: Toyoty Yaris z 2008, Land Cruisera z 2005 oraz zabytkowego Mercedesa Benza z 1959 roku. Posiada także pióra Lecha i Marii Kaczyńskich, 2 zegarki, 500 książek oraz zbiór obrazów wycenianych na 50 tys. zł. Minister spłaca kredyt hipoteczny w BRE Banku, gdzie zapożyczył się na 519 518 franków szwajcarskich. Jak do tej pory spłacił około 60 tys. z tej kwoty. Według oświadczenia ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego nie posiada on żadnego mieszkania. Z oświadczenia majątkowego wynika, że jego dochody w resorcie zdrowia w 2019 roku wyniosły 180 788,21 zł.

Analiza CBA

W połowie czerwca Centralne Biuro Antykorupcyjne przeanalizowało oświadczenie majątkowe ministra zdrowia. Sprawdzono nie tylko ostatni złożony dokument, ale również zeznania majątkowe z początku kariery na stanowisku szefa resortu zdrowia oraz oświadczenia z lat 2016-2018, kiedy to Łukasz Szumowski pełnił funkcję wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego. W komunikacie podano, że cała dokumentacja złożona przez polityka jest w pełni zgodna z prawem i nie ma żadnych podstaw, by poza przeprowadzeniem analizy oświadczeń wszczynać kontrolę.