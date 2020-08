Owsiak o rezygnacji Szumowskiego: Proszę nie zostawiać żadnego pola domysłom

W trakcie konferencji prasowej 18 sierpnia Łukasz Szumowski przekazał informację o rezygnacji z funkcji ministra zdrowia. Były już szef resortu zdrowia przekazał, że nadal pozostanie posłem, ale poza tym wróci do swojego wyuczonego zawodu – kardiologa i elektofizjologa. Dzień wcześniej ze sprawowanej funkcji wiceministra zdrowia zrezygnował Janusz Cieszyński. Informację o dymisji polityków skomentował Jurek Owsiak.

„Wiceminister i minister zdrowia podali się do dymisji. Jeśli chodzi o pana ministra Łukasza Szumowskiego, to odzyskamy doskonałego kardiologa, jeśli wróci do zawodu” – stwierdził szef WOŚP. W dalszej części swojego wpisu Jurek Owsiak stwierdził, że ustępujący minister zdrowia powinien zająć się jeszcze jedną, ważną kwestią. „Zanim pan pójdzie leczyć chorych Polaków, proszę pilnie doprowadzić do wyjaśnienia nieprawdopodobnego zakupu przez pana resort respiratorów za ponad 200 milionów złotych. Jako prezes Fundacji WOŚP wiem jaka jest odpowiedzialność za pieniądze, w moim przypadku społeczne, w pana przypadku publiczne. Proszę więc nie zostawiać żadnego pola domysłom i wraz ze swoim uśmiechniętym zastępcą na cito rozliczyć te zakupy” – zaapelował. A potem spokojnie może się pan dymisjonować – dodał Owsiak.

Zakup respiratorów

Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo dotyczące niegospodarności w Ministerstwie Zdrowia. „Rzeczpospolita” pisze, że początkowo prokuratura sprawdzała zakup maseczek, które nie spełniały norm. Natomiast w ostatnim czasie rozszerzono śledztwo i jest teraz opisywane jako „wielowątkowe”. Jak czytamy w „Rz”: Rządowe transakcje dotyczące respiratorów mogły być niegospodarne – warszawska prokuratura wszczęła śledztwo. Pod lupą urzędnicy resortu zdrowia. (...). Wielowątkowe śledztwo dotyczące oszustwa i niegospodarności wielkich rozmiarów w Ministerstwie Zdrowia prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Dziennik wskazuje, że śledczy badają wiele przetargów Ministerstwa Zdrowia. Powrócił też wątek respiratorów (chodzi o wątpliwy zakup od firmy E&K z Lublina), który dołączono do sprawy. Jak konkluduje „Rzeczpospolita”, profil śledztwa „wskazuje na podejrzenie popełnienia przestępstwa przez ministerialnych urzędników”.

