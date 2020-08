Tusk żartuje z dymisji Szumowskiego. Śmieje się, że doszło do pomyłki

We wtorek 18 sierpnia Łukasz Szumowski poinformował o swojej rezygnacji z funkcji ministra zdrowia. – Pozostaję posłem, będę pełnił funkcje publiczne. Wracam do zawodu – jestem kardiologiem i elektrofizjologiem – przekazał na konferencji prasowej. Szumowski zapewniał, że rozmowy o jego odejściu trwały od kilku miesięcy. Podkreślił, że „niestety pojawił się COVID-19 i wtedy podjął decyzję, że pozostaje na stanowisku i dopóki będzie to konieczne, będzie pełnił tę funkcję”. – Dzisiaj uznałem, że to właściwy czas – stwierdził.

Mimo wszystko dość zaskakującą decyzję błyskawicznie skomentował były szef Rady Europejskiej, Donald Tusk. „Przecież »Uchadzi!« było pod adresem Łukaszenki, nie Łukasza” – żartował, odnosząc się do hasła z białoruskich protestów, wzywających prezydenta Aleksandra Łukaszenkę do rezygnacji. Żart Tuska został doceniony. W ciągu pierwszej godziny polubiło go grubo ponad 4 tys. użytkowników Twittera, a aż 840 podało dalej. Wiele osób oczywiście zareagowało atakami pod adresem autora wpisu, co przełożyło się na ponad 600 komentarzy.

