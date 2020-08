Kto odpowiada za wzrost zakażeń w Polsce? Prof. Simon: Agresywna dzicz, która nie przestrzega niczego

Według prof. Simona, w związku z tym, że chorych na koronawirusa jest jawnie 20 proc. ludzi, należy liczbę przypadków pomnożyć przez 4 czy 5. Zwrócił uwagę, że nie są wykonywane testy przesiewowe, a badane są tylko te osoby, które są już zakażone.

Ordynator Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM we Wrocławiu stwierdził, że „kraj jest dziwny” . Ocenił, że Polacy „pięknie zmobilizowali się na lockdown” , jednak później wszystko zmieniły słowa polityków. – I skutki są takie, że nikt nie nosi maski, nie utrzymuje dystansu i nie myje rąk. I tacy ludzie są obsługiwani w sklepach, knajpach i klubach. Chodzą na wesela, msze – mówił.

– Wie pan, jaka jest główna przyczyna wzrostu zachorowań? – zwrócił się dalej do dziennikarza prof. Simon. – Dzicz – tak to trzeba nazwać – agresywna dzicz, która nie przestrzega niczego. Msze, pogrzeby, wesela, duże zakłady pracy. W miejscach, gdzie kumulowała się duża liczba osób na małej przestrzeni najłatwiej o zakażenia. Trzeba nosić maskę w zamkniętych pomieszczeniach i koniec – podkreślił. – Lato to jest moment, kiedy powinniśmy mieć wyciszenie epidemii. Jest cieplej, bardziej wilgotno, wirusy źle się szerzą. A co będzie jesienią? – pytał.