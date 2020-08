Kraków trafi do żółtej strefy? Wskaźnik zakażeń na granicy kwalifikującej do powrotu obostrzeń

Według informacji, które podawało ministerstwo zdrowia, lista powiatów, do których wracają obostrzenia powstaje na podstawie analizy dynamiki wzrostów zakażeń w ciągu ostatnich 14 dni. Jeśli nowych zachorowań było powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat zaliczany jest do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do strefy żółtej.

Czy Kraków trafi do żółtej strefy?

Powiatowa stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie każdego dnia podaje liczbę nowych przypadków zakażenia w mieście. W ciągu ostatnich 14 dni (według raportów od 6 do 19 sierpnia), w Krakowie zarejestrowano 465 nowych zakażeń. Oficjalna liczba mieszkańców Krakowa według danych na stronie miasta to 779 115 osób. Z tych danych wynika, że aktualny wskaźnik liczby zakażonych na 10 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni to 5,968.

Jak widać, bardzo niewiele brakuje, żeby wskaźnik przekroczył graniczną wartość „6”. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w raporcie z 6 sierpnia nowych przypadków było 24, 19 sierpnia już 47. Z szybkich obliczeń wynika, że jeśli w czwartek w Krakowie zostanie odnotowanych 28 lub więcej nowych zachorowań, to wskaźnik z ostatnich 14 dni na czwartek przekroczy 6 na 10 tys. mieszkańców.

Stefa „czerwona” i „żółta” – jakie zasady obowiązują?

„Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii reguluje przepisy, które obowiązują na terenie tzw. stref czerwonych i żółtych, a więc w powiatach z największą liczbą nowych zakażeń koronawirusem.

Chodzi m.in. o ograniczenia przy organizacji imprez masowych, w handlu, obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej w strefie czerwonej, czy zakazy prowadzenia niektórych działalności, jak siłownie, w strefach czerwonych. W powiatach „żółtych” w weselach uczestniczyć może maksymalnie 100 osób, a w czerwonych – 50.

Obowiązek zakrywania nosa i ust



Restauracje i gastronomia



Transport publiczny



Nowe zasady bezpieczeństwa w wybranych powiatach. Organizacja kongresów i targów