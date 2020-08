Politycy PiS 10 kwietnia odwiedzili Wawel. Prokuratura zbada zawiadomienie

Zawiadomienie o tym, że politycy gromadzą się na Wawelu, mimo że w kraju obowiązują obostrzenia z powodu pandemii koronawirusa, do krakowskiej prokuratury w połowie kwietnia złożył Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych (OMZRiK).

Jak wyjaśnił PAP w środę jego prezes Konrad Dulkowski, zawiadomienie to dotyczyło „grupy mężczyzn i kobiet, z których część pracuje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Kancelarii Prezydenta lub jest związanych z PiS” .

Osoby te – jak precyzował Dulkowski – miały wjechać na teren wzgórza wawelskiego i przebywać tam, nie zasłaniając w tym czasie ust i nosa oraz nie zachowując właściwego dystansu.

Prezes OMZRiK wyjaśnił, że wówczas prokuratura odmówiła zajęcia się tą sprawą „z uwagi na lakoniczną treść pisma, opartą tylko na doniesieniach medialnych” . Dulkowski wskazał, że uznano również, iż „brak jest podstaw do wszczęcia procedury prawno-karnej pod kątem zaistnienia ewentualnych przestępstw” .

Ośrodek postanowił złożyć zażalenie na tę decyzję. „Podnosiliśmy w nim, że skierowane do nas pismo z prokuratury nie ma żadnego tytułu, czyli pominięte zostały wszelkie procedury, a samo pismo – zgodnie z przepisami – jest prywatnym listem prokuratora do nas” – mówił Dulkowski.

Podkreślił również, że według pełnomocników Ośrodka prokuratorskie pismo nie było żadnym oficjalnym powiadomieniem o dalszych losach sprawy.

W związku z tym pełnomocnik OMZRiK wniósł zażalenie na „brak powiadomienia zawiadamiającego przez prokuratora o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego” .

Wizyta polityków PiS na Wawelu. Sprawa wraca do prokuratury okręgowej

Reprezentująca Ośrodek adwokat Magdalena Spisak poinformowała PAP, że Ośrodek zaskarżył brak wydania formalnej decyzji w tej sprawie do prokuratora Prokuratury Regionalnej. Ten z kolei – jak wyjaśniła – „uznał zażalenie za zasadne, sporządzając obszerne uzasadnienie postanowienia” .

– Wcześniejsze pismo stanowiło jedynie informację pozwalającą twierdzić, że prokurator okręgowy tak naprawdę pozostawił zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa bez dalszego biegu, pomimo że, naszym zdaniem, konieczne jest wydanie stosownego postanowienia w tym zakresie – wyjaśniła Spisak.

Wskazała, że teraz „należy oczekiwać na wydanie stosownego postanowienia w przedmiocie wszczęcia lub odmowy wszczęcia śledztwa” .

W rozmowie z PAP do sprawy odniósł się także rzecznik krakowskiej prokuratury regionalnej Wojciech Mularczyk.

– Kodeks postępowania karnego daje osobie lub instytucji, która złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, uprawnienie do złożenia zażalenia w sytuacji, gdy po upływie sześciu tygodni taka osoba lub instytucja nie otrzyma postanowienia o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego” – wyjaśnił prokurator.

Tłumaczył, że właśnie w takiej sytuacji znalazł się OMZRiK; Ośrodek złożył zażalenie, a w lipcu zostało ono uznane za „zasadne z przyczyn formalnych” przez prokuratora wykonującego czynności w PR, który uznał, że prokurator okręgowy zastosował „nietrafny sposób procedowania” .

Sprawa wróciła zatem do prokuratury okręgowej. Z informacji przekazanych przez Mularczyka w środę po południu wynika, że „sprawa, której przedmiot objęty jest zawiadomieniem, została przekazana do jednej z podległych prokuratur rejonowych” .

„Sprawa ma charakter symboliczny”

Prezes Ośrodka Konrad Dulkowski, pytany o to, dlaczego OMZRiK zdecydował się na zawiadomienie, ocenił, że cała sprawa ma „charakter symboliczny” . „Politycy PiS pokazali to, o czym śpiewał Kazik – pogardę dla dobra wspólnego” – powiedział. Jak przypomniał, do spotkania na Wawelu miało dość w czasie, kiedy Polacy siedzieli zamknięci w domach, a za złamanie przepisów groziły wysokie kary finansowe.

– Jaka jest różnica między tym, co zrobił ukarany mandatem, przeciętny Kowalski, a tym, co zrobili politycy PiS? Czy wirus będzie zachowywał się inaczej, przenosząc się z jednego polityka na drugiego, i dalej, niż z przeciętnego Kowalskiego na przeciętnego Nowaka?” – pytał retorycznie Dulkowski.

Ośrodek czeka teraz na dalsze ruchy prokuratury, jednak – jak wskazał jego prezes – „ta decyzja to dopiero początek walki” . „Podobnie jak w przypadku wielu prowadzonych przez nas, w sumie bardzo prostych spraw, które ciągną się miesiącami, a nawet latami” – podsumował.

10 kwietnia hołd parze prezydenckiej oddali prezydent Andrzej Duda, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, wicepremier Jadwiga Emilewicz, minister Andrzej Adamczyk, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, była premier Beata Szydło oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik i wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki. Kwiaty składali także przedstawiciele władz województwa małopolskiego: marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka i przewodniczący sejmiku Jan Tadeusz Duda. Wśród składających kwiaty byli też prezes IPN Jarosław Szarek i wiceprezes Mateusz Szpytma. Przy sarkofagu pary prezydenckiej modlił się kard. Stanisław Dziwisz. Politycy wchodzili do krypty pojedynczo lub we 2-3 osoby.

Autorka: Nadia Senkowska

