Nowym ministrem zdrowia nie zostanie lekarz. Kim jest Adam Niedzielski?

Rekonstrukcja rządu ma odbyć się dopiero na jesieni, ale już w tym tygodniu z rządu odeszło dwóch ministrów i dwóch wiceministrów. W poniedziałek o swojej rezygnacji poinformował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. We wtorek ze swojego stanowiska zrezygnowali minister zdrowia Łukasz Szumowski i wiceminister cyfryzacji Wanda Buk. Z kolei w czwartek decyzję o swojej rezygnacji ogłosił minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

Łukasz Szumowski przekazał we wtorek, że nadal pozostanie posłem, ale poza tym wróci do swojego wyuczonego zawodu - kardiologa i elektofizjologa. Zapewnił, że rozmowy o jego odejściu trwały od kilku miesięcy. Podkreślił, że „niestety pojawił się COVID-19 i wtedy podjął decyzję, że pozostaje na stanowisku i dopóki będzie to konieczne, będzie pełnił tę funkcję”. – Dzisiaj uznałem, że to właściwy czas – stwierdził.

Morawiecki przedstawił nowego ministra zdrowia

Nowego ministra zdrowia premier Mateusz Morawiecki przedstawił w czwartek. To Adam Niedzielski, dotychczasowy prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. – Przez wiele lat pracował w różnych obszarach administracji publicznej – tłumaczył szef rządu. – Służba zdrowia będzie w najbliższych miesiącach mogła w tym lepszym stanie przetrwać drugą falę koronawirusa im bardziej będziemy przygotowani i zdigitalizowani. Wiemy doskonale jak ważne jest przeprowadzenie dalszego ucyfrowienia służby zdrowia. – dodał. – Później przed służbą zdrowia ogromne wyzwania w zakresie jej dalszego usprawniania i modernizacji i czynienia jej bardziej racjonalną – ocenił.

Jak mówił premier, Niedzielski „potrafi rozmawiać z różnymi środowiskami”.

Kim jest Adam Niedzielski?

Adam Niedzielski to polski ekonomista i menedżer, specjalizujący się w zarządzaniu finansami oraz zarządzaniu strategicznym. Ma 47 lat. Jest absolwentem SGH na kierunkach ekonomia oraz metody ilościowe i systemy informacyjne. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2003 roku w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Niedzielski całą swoją karierę zawodową przepracował w wielu różnych instytucjach publicznych. W latach 2002–2007 pełnił funkcję doradcy ekonomicznego w Najwyższej Izbie Kontroli. W latach 2007-2013 był dyrektorem Departamentu Finansów Zakładu i Departamentu Kontrolingu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Później, w okresie od 2013 do 2016 pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Od lutego 2016 r. w ZUS odpowiadał za opracowanie strategii komunikacji Zakładu. Od 23 listopada 2016 był dyrektorem generalnym w Ministerstwie Finansów. Decyzją ministra zdrowia z 12 lipca 2018 został powołany na stanowisko zastępcy prezesa NFZ ds. operacyjnych. 18 lipca 2019 minister zdrowia Łukasz Szumowski powierzył mu obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czytaj także:

Zmiany w rządzie. Adam Niedzielski ministrem zdrowia, Zbigniew Rau szefem MSZ