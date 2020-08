Lekarze o nowym ministrze zdrowia. „Patrzę na niego z dużą nadzieją”, „Oceniam go pozytywnie”

Nowego ministra zdrowia premier Mateusz Morawiecki przedstawił w czwartek 20 sierpnia. To Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

„ Nowy Minister Zdrowia jest osobą bardzo zaangażowaną walkę z pandemią, nie potrzebuje czasu na zapoznanie się z aktualną sytuacją, zna słabe i mocne strony systemu, może zacząć działać. Panie Prezesie, życzę sukcesów i deklaruję merytoryczne wsparcie ” – napisał na Twitterze dr Paweł Grzesiowski, immunolog i ekspert ds. zakażeń.

Swoją wypowiedź Grzesiowski rozwinął w rozmowie z Onetem. – M yślę, że to jest ciekawa nominacja. Działania prezesa Niedzielskiego w NFZ są w większości akceptowane przez środowisko – ocenił lekarz. – Nie jest lekarzem, co jest nowym rozwiązaniem, bo dotychczas rzadko się zdarzało, żeby minister zdrowia nie miał wykształcenia medycznego. W sprawach pandemii będzie musiał się oprzeć na wiedzy eksperckiej, bo to nie jego działka. Uważam, że powołanie Adama Niedzielskiego na ministra zdrowia to odważny krok, ale oceniam go pozytywnie – dodał.

Nadzieje z powołaniem nowego ministra wiąże też dr Jakub Kosikowski, lekarz rezydent onkologii klinicznej. „ Powiem szczerze, patrzę na nowego Ministra Zdrowia z dużą nadzieją i z dużym kredytem zaufania, jak nigdy dotąd ” – stwierdził Kosikowski. „ Były dobre zmiany w NFZ, czas na takowe w MZ. Jest nadzieja na reformę, nie jedynie pudrowanie systemu ” – ocenił.

„Bardzo dobry wybór na trudne czasy”

Nowemu ministrowi gratulują też farmaceuci. „ Dobra wiadomość dla farmaceutów, z którymi jako prezes NFZ prowadził dobry i konstruktywny dialog” – ocenił redaktor portalu mgr.farm farmaceuta Łukasz Waligórski „Czy ma czele resortu zdrowia przyspieszy prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty i pilotaż opieki farmaceutycznej? ” – pyta.

Również Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej uważa, że to dobry wybór. „ Szczerze gratulacje dla Adama Niedzielskiego. Kolejna osoba, która nie boi się zmian. Bardzo dobry wybór na trudne czasy ” – ocenił Marek Tomków.

Kim jest Adam Niedzielski?

Adam Niedzielski to polski ekonomista i menedżer, specjalizujący się w zarządzaniu finansami oraz zarządzaniu strategicznym. Ma 47 lat. Jest absolwentem SGH na kierunkach ekonomia oraz metody ilościowe i systemy informacyjne. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2003 roku w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Niedzielski całą swoją karierę zawodową przepracował w wielu różnych instytucjach publicznych. W latach 2002–2007 pełnił funkcję doradcy ekonomicznego w Najwyższej Izbie Kontroli. W latach 2007-2013 był dyrektorem Departamentu Finansów Zakładu i Departamentu Kontrolingu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Później, w okresie od 2013 do 2016 pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Od lutego 2016 r. w ZUS odpowiadał za opracowanie strategii komunikacji Zakładu. Od 23 listopada 2016 był dyrektorem generalnym w Ministerstwie Finansów. Decyzją ministra zdrowia z 12 lipca 2018 został powołany na stanowisko zastępcy prezesa NFZ ds. operacyjnych. 18 lipca 2019 minister zdrowia Łukasz Szumowski powierzył mu obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.