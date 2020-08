Ogniska koronawirusa i nowe przypadki. W tych województwach sytuacja jest najgorsza

Śląsk - 168 zakażeń

Śląsk jest najbardziej dotkniętym pandemią regionem w Polsce. To właśnie to województwo od wielu tygodni przoduje w statystykach Ministerstwa Zdrowia. Do tej pory odnotowano 19 463 przypadki zakażenia koronawirusem oraz 454 zgony związane z COVID-19. W szpitalach nadal przebywa 284 pacjentów, u których podejrzewa się zakażenie koronawirusem.

Większość zachorowań w województwie odnotowywano w kopalniach. Łącznie, według piątkowych danych spółek węglowych, od początku epidemii koronawirusem zakaziło się 8 tys. 163 górników z PGG, JSW, spółki Węglokoks Kraj (gdzie wszyscy już wyzdrowieli) i prywatnej kopalni Silesia. Blisko 90 proc. zakażonych już wyzdrowiało. Wojciech Andrusiewicz z Ministerstwa Zdrowia poinformował, że na piątkowy wynik (168 zakażeń) miały wpływ nowe przypadki koronawirusa w dwóch DPS-ach. Kolejne ogniska pojawiły się po obozie judoków oraz zakładowej wycieczce związkowców z kopalni w Rudzie Śląskiej nad morze.

Mazowsze - 146 zakażeń

Mazowiecki sanepid przekazał informację o 146 nowych przypadkach zachorowań w regionie. Łącznie zakażenie potwierdzono już u 8413 osób. Odnotowano także 396 zgonów związanych z COVID-19. Aktualnie kwarantanną objęto 19 980 osób, a hospitalizowanych jest 545 pacjentów, u których podejrzewa się zakażenie koronawirusem. Wojciech Andrusiewicz poinformował, że na Mazowszu ogniskami koronawirusa są m.in. mniejsze firmy, w tym restauracje, a także wesela, Dom Pomocy Społecznej w Lipsku oraz przedszkole w Piasecznie. Obecnie w tzw. czerwonej strefie znalazł się powiat lipski. Wśród powiatów zagrożonych obostrzeniami są otwocki i wołomiński.

Małopolska - 156 nowych zakażeń

Z informacji Wojewódzkiej Stacji w Krakowie wynika, że do tej pory w regionie odnotowano 6145 przypadków zakażenia koronawirusem oraz 106 zgonów związanych z COVID-19. Wyzdrowiało 2395 pacjentów, u których testy potwierdziły obecność koronawirusa, a aktywnych przypadków są 3634, w tym 364 osoby później 18 roku życia. Hospitalizowanych jest 318 pacjentów. Według raportu do tej pory w Małopolsce 77 osób zaraziło się koronawirusem po powrocie z zagranicy. 344 przypadki potwierdzono u osób, które miały kontakt z kimś chorym w przychodni lub szpitalu. Łączna liczba zakażeń koronawirusem w DPS-ach to 298. Najwięcej - 3560 - przypadków COVID-19 odnotowano u osób, które trafiły na kwarantannę po kontakcie z osobami, u których testy wykazały obecność COVID-19.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że sporo przypadków zakażeń w Małopolsce pochodzi z mniejszych zakładów pracy, jest to również efekt jednego z wesel odbywających się w regionie. Dodał, że jeżeli sytuacja w Krakowie się nie zmieni w ciągu najbliższego tygodnia, to miasto niestety trafi na listę powiatów żółtych.

Pomorze - 89 zakażeń

Na Pomorzu odnotowano do tej pory 1894 przypadki zakażenia koronawirusem oraz 43 zgony powiązane z COVID-19. Do tej pory wyzdrowiało 786 pacjentów. Sanepid poinformował, że łącznie zachorowało 195 pracowników służby zdrowia (z czego 131 wyzdrowiało). Główne ogniska zakażeń to: impreza Big Boat Party w Gdyni, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej, wesela, jeden z klubów sportowych, mniejsze firmy i zakłady pracy. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia zapewnił, że około 60 z 89 nowych przypadków zakażeń pochodzi od osób z kwarantanny.

