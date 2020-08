Jaśkowiak apeluje do Kościoła ws. tzw. homofobobusów: Głoszą nienawiść, są jak hitlerowskie szczekaczki

W czwartek 20 sierpnia portal Noizz poinformował o zwycięstwie władz Poznania w sporze z mocodawcami kierowców „homofobobusów”, czyli ciężarówek z homofobicznymi napisami i komunikatami głosowymi. Pojazdy Fundacji Pro-Prawo do Życia nie będą mogły mogą więcej korzystać z głośników, gdyż nie są zarejestrowane jako mobilne zgromadzenie.

Jaśkowiak: To sączenie do uszu nienawistnych haseł

Prezydent Jaśkowiak pochwalił tę decyzję, pisząc, iż w przestrzeni publicznej Poznania „nie ma miejsca na wycie z megafonów i sączenie do uszu mieszkańców tego typu nienawistnych haseł”. – To nie do przyjęcia, by ludzie idący ulicami musieli słuchać tych kłamstw i bredni – zwracał uwagę.

Jaśkowiak wyjątkowo negatywnie ocenia kampanię prowadzoną przez Fundację Pro-Prawo do Życia. – Jeśli ktoś chce głosić takie czy inne ideologiczne hasła, to może to robić w inny sposób. W cywilizowanym kraju takie formy prezentowania swoich poglądów powinny być eliminowane. Mnie osobiście, te ciężarówki kojarzą się z hitlerowskimi szczekaczkami – mówił w Onecie.

Jaśkowiak: Dlaczego Kościół nie reaguje?

Zdaniem włodarza Poznania podobny hejt na ulicach polskich miast powinien spotkać się z powszechnym potępieniem. – Mam też wielki problem z brakiem reakcji Kościoła na ten hejt. I z tym, co sami księżą mówią nieraz z ambony. Jedno z 10 przykazań głosi przecież: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu” – mówił. – To, co obecnie dzieje się w Polsce i co miało miejsce w ostatnich miesiącach wymaga zdecydowanej reakcji hierarchów kościelnych. Ubolewam, że ona nie nastąpiła – dodawał.

