Strona tvp.info nie działa, problemy ze streamami. Onet: W TVP spaliły się serwery

W piątek wieczorem widzowie TVP Info mogli oglądać „W tyle wizji”, ale na stronę tvp.info nikt nie może się dostać. Korzystając z przeglądarki Chrome, można odczytać jedynie komunikat: „Ta strona nie działa”.

W sieci można znaleźć też pytania internautów, co dzieje się z VOD TVP czy streamem TVP Info w sieci.

Onet nieoficjalnie: W TVP spaliły się serwery

To jednak – wynika z ustaleń Onetu – nie jest jedyny problem Telewizji Polskiej. Jak nieoficjalnie pisze portal:

Kiedy w TVP włączono zasilanie po awarii, która miała miejsce u dostarczyciela prądu, nie wytrzymały zabezpieczenia i spaliły się serwery emisyjne, gdzie wgrane są programy.

Onet rozmawiał z pracownikami TVP, jeden z nich tak to relacjonował: – W jednej chwili cała sieć administracyjna siadła. Komputery nagle nam się wyłączyły.

Z informacji Onetu wynika, że awaria może stanowić spory problem dla TVP. Programy telewizji są emitowane bowiem poprzez serwery, po wcześniejszym wgraniu ich do komputerów (później dodawane są do nich reklamy). Jeżeli awaria się utrzyma, to bez takiej automatyzacji TVP przejdzie na emisję ręczną. Do sobotniego poranka awaria ma być jednak naprawiona.

