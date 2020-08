Skandaliczne zachowanie turystów na Helu. „Chcieli natychmiast zrobić zdjęcie”

Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego na Helu wielokrotnie apelowała do turystów o niepodchodzenie do zwierząt i prowadzenie obserwacji z daleka. Pracownicy fokarium zwracali uwagę na fakt, iż zwierzęta mogą wystraszyć się tłumów i hałasu. Jak się jednak okazuje, w wielu przypadkach do apeli nikt się nie stosuje.

Nie inaczej było tym razem. Pracownicy Stacji Morskiej zamieścili w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać grupę osób, która otoczyła fokę. To nie jest fotomontaż. „To jest niestety częste i skandaliczne zachowanie. Dorośli ludzie zerwali się w kierunku foki, która chciała wyjść na brzeg, żeby na nim spokojnie odpocząć. Dorośli ludzie jej nie pozwolili” – napisano w poście w mediach społecznościowych.

Za spłoszenie foki może grozić bardzo wysoka grzywna

– Brzeg to naturalne miejsce dla foki. Ona tam odpoczywa. W tym konkretnym przypadku była to młoda foka, która jeszcze nie nauczyła się, że ludzi należy unikać. A tych w tym roku na wybrzeżu jest wyjątkowo dużo – podkreśla w rozmowie z TVN24 Iwona Pawliczka, kierownik Stacji Morskiej na Helu. A Konrad Wrzecionkowski, lider Błękitnego Patrolu WWF na odcinku Świnoujście-Kołobrzeg dodaje, że ludzie nie zdają sobie często sprawy z konsekwencji swojego zachowania. – Po pierwsze za spłoszenie foki może grozić bardzo wysoka grzywna, nawet pięć tysięcy złotych. Po drugie nie wolno zapominać, że to dzikie zwierzę. Może ugryźć, jeśli poczuje się zagrożone – zaznacza.