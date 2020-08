Awaria w TVP oczami internautów. MEMY są bezlitosne. „Serwer wytrzyma”

W piątek 21 sierpnia wieczorem doszło do poważnej awarii w TVP. Najpierw miała miejsce przerwa w zasilaniu. – Mamy chwilowe problemy z zasilaniem wywołane działaniem firmy zewnętrznej. Przepraszamy za utrudnienia. Działamy energicznie, by je usunąć – mogliśmy przeczytać na facebookowym profilu TVP Info.

Wskutek awarii w piątek przed godz. 20 przestały działać dwa portale TVP.pl i TVP.Info. Na skutek problemów technicznych w serwisie TVP Sport nie można też było oglądać rozpoczętego o godz. 21 meczu Sevilla - Inter Mediolan w finale piłkarskiej Ligi Europy. Awarię portali usunięto w nocy. W sobotę od wczesnego rana działy wszystkie serwisy internetowe Telewizji Polskiej.

„Padł najsłabszy element”

To nie był jednak koniec kłopotów TVP. Jak nieoficjalnie poinformował Onet, po włączeniu zasilania nie wytrzymały zabezpieczenia i spaliły się serwery emisyjne, gdzie wgrane są programy. Onet rozmawiał z pracownikami TVP. – W jednej chwili cała sieć administracyjna siadła. Komputery nagle nam się wyłączyły – relacjonował jeden z nich.

Z informacji Onetu wynika, że awaria może stanowić spory problem dla TVP. Programy telewizji są emitowane bowiem poprzez serwery, po wcześniejszym wgraniu ich do komputerów (później dodawane są do nich reklamy). Jeżeli awaria się utrzyma, to bez takiej automatyzacji TVP przejdzie na emisję ręczną.

Do sobotniego poranka wciąż nie działały natomiast serwery emisyjne. – Emitujemy audycje na żywo oraz programy z listy rezerwowej – powiedział Onetowi informator z TVP. – Staramy się, żeby to było jak najbardziej zgodne z ramówką, ale nie zawsze się udaje. Padł najsłabszy element naszego systemu. Wkrótce miał być wymieniany – dodał.