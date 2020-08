Niebezpieczna pogoda niemal w całej w Polsce. Alert RCB: Znajdź bezpieczne schronienie

W sobotę 22 sierpnia do mieszkańców jedenastu województw został wysłany alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenia dotyczą województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego, podlaskiego, śląskiego oraz w części woj. warmińsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

„ Uwaga! Dziś (22.08) bardzo silny wiatr i burze z gradem. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr ” – czytamy w alercie.

Ostrzeżenia IMGW

Z kolei Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1. i 2. stopnia (w 3-stopniowej skali) przed burzami z gradem oraz ostrzeżenia 1. I 2. stopnia przed upałem.

Drugi (wyższy) stopień ostrzeżeń przed burzami z gradem obowiązuje w województwach:

pomorskim i kujawsko-pomorskim, gdzie niebezpiecznie będzie do godziny 21 w sobotę;

zachodniopomorskim, w powiatach na wschodzie województwa, gdzie ostrzeżenia będą ważne do godz. 20 w sobotę;

warmińsko-mazurskim, gdzie alarmy wejdą w życie o godz. 16 i pozostaną w mocy do godz. 22 w sobotę;

podlaskim, gdzie alarmy wejdą w życie o godz. 17 w sobotę i wygasną w niedzielę o godz. 4;

wielkopolskim, (poza powiatami, gdzie obowiązuje pierwszy stopień alarmu), ostrzeżenia wygasną o godz. 22 w sobotę;

łódzkim, gdzie groźna pogoda da się we znaki do godz. 23 w sobotę;

mazowieckim, w powiatach: mławskim, ciechanowskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim, płońskim, sochaczewskim, nowodworskim, warszawskim zachodnim, grodziskim, żyrardowskim, w którym alerty wejdą w życie o godz. 16 i będą obowiązywać do godz. 22 w sobotę;

opolskim, w którym ostrzeżenia będą ważne do godz. 22 w sobotę;

śląskim, gdzie alarmy będą obowiązywać od godz. 16 w sobotę do godz. 1 w niedzielę;

świętokrzyskim, w powiatach: jędrzejowskim, włoszczowskim, koneckim, skarżyskim, starachowickim, kieleckim, Kielce, gdzie ostrzeżenia będą ważne od godz. 17.30 w sobotę do godz. 3 w niedzielę;

małopolskim, w powiatach: miechowskim, olkuskim, krakowskim, Kraków, chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim, suskim, gdzie ostrzeżenia będą ważne od godz. 17.30 w sobotę do godz. 3 w niedzielę.

W tych regionach mają wystąpić burze z opadami deszczu do 20-50 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do około 90-100 kilometrów na godzinę. Miejscami wystąpi grad.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem obowiązują w województwach:

pomorskim, kujawsko-pomorskim, gdzie będą ważne do godz. 18 w sobotę;

warmińsko-mazurskim, w powiatach: iławskim, nowomiejskim, działdowskim, gdzie będą ważne do godz. 18 w sobotę;

mazowieckim, w powiatach: żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim, sochaczewskim, płońskim, legionowskim, nowodworskim, warszawskim zachodnim, Warszawa, pruszkowskim, grodziskim, żyrardowskim, piaseczyńskim, grójeckim, białobrzeski, przysuskim, gdzie będą ważne do godz. 18 w sobotę;

wielkopolskim, w powiatach: gnieźnieńskim, wrzesińskim, średzkim, słupeckim, konińskim, Konin, kolskim, tureckim, kaliskim, Kalisz, pleszewskim, jarocińskim, gostyńskim, rawickim, krotoszyńskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, gdzie będą ważne do godz. 18 w sobotę;

dolnośląskim, w powiatach: legnickim, Legnica, lubińskim, górowskim, wołowskim, trzebnickim, średzkim, wrocławskim, Wrocław, oleśnickim, oławskim, strzelińskim, dzierżoniowskim, ząbkowickim, gdzie będą ważne do godz. 19 w sobotę;

łódzkim, gdzie będą ważne do godz. 18 w sobotę;

opolskim, gdzie będą ważne do godz. 19 w sobotę;

zachodniopomorskim, w powiatach: myśliborskim, pyrzyckim, gryfińskim, Szczecin, polickim, gdzie będą ważne do godz. 20 w piątek;

W tych miejscach temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 do 32 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna w nocy od 17 do 20℃.

Pierwszy stopień ostrzeżeń przed burzami z gradem obowiązuje w województwach:

zachodniopomorskim, w powiatach na wschodzie województwa, gdzie groźnie będzie do godz. 20 w sobotę;

lubuskim i wielkopolskim, w powiatach: międzychodzkim, nowotomyskim, grodziskim, wolsztyńskim, kościańskim, leszczyńskim, Leszno, gostyńskim, rawickim, milickim, w których groźna pogoda będzie doskwierać do godz. 20 w sobotę;

dolnośląskim, gdzie pogoda będzie stwarzać zagrożenie do godz. 21 w sobotę.

mazowieckim, w powiatach: sokołowskim, siedleckim, Siedlce, gdzie alerty będą ważne od godz. 18 w sobotę do godz. 3 w niedzielę;

lubelskim, poza południowymi powiatami, gdzie będzie niebezpiecznie od godz. 19 w sobotę do godz. 3 w niedzielę;

świętokrzyskim, poza powiatami z drugim stopniem alarmów, gdzie ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 18.30 w sobotę do godz. 3 w niedzielę;

małopolskim, poza powiatami z drugim stopień alarmów, gdzie ostrzeżenia będą ważne od godz. 18.30 w sobotę do godz. 3 w niedzielę;

podkarpackim, w powiatach: tarnobrzeskim, mieleckim, dębickim, jasielskim, gdzie alarmy będą ważne od godz. 18.30 w sobotę do godz. 3 w niedzielę.

W tych regionach mają wystąpić burze z opadami deszczu do 20-40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 85-90 km/h. Miejscami spadnie grad.

Alarmy pierwszego stopnia przed upałem wydano w województwach:

śląskim, poza powiatami cieszyńskim i żywieckim;

świętokrzyskim;

małopolskim, poza powiatem tatrzańskim.

W tych regionach termometry w ciągu dnia wskażą maksymalnie do 29 do 32℃. a w nocy minimalnie od 15 do 17℃.

Ostrzeżenia stracą ważność o godz. 19 w sobotę.

Co oznaczają alerty?

Ostrzeżenie 2. stopnia – Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenie 1. stopnia – Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

