Awantura na antenie TVN24. „Pan nie dość, że jest chamem, to jeszcze jest idiotą”

W niedzielnym wydaniu programu „Ława Polityków” na antenie TVN24 temat w pewnym momencie zszedł na zatrzymanie Margot, osobę, która spędza dwa miesiące w areszcie na podstawie oskarżenia o zniszczenie furgonetki anty-LGBT i atak na jej kierowcę.

Wśród wielu aktywistów kontrowersję budzi to, że Margot, która uważa się za osobe niebinarną, czyli nieutożsamiającą się z żadną płcią, trafiła do aresztu dla mężczyzn. – Ja bardzo jasno powiem. To jest osoba, która podobno miała dziewczynę. Widać, że jest bardzo krewki, wiec na pewno sobie poradzi – stwierdził Bartosz Kownacki oceniając tę sytuację.

Posłowi PiS odpowiedział Włodzimierz Czarzasty. – T o co pan mówi jest po prostu chamskie. Co pan sugeruje? – pytał wicemarszałek Sejmu z Lewicy. – Niech pan nie sugeruje takich rzeczy, że jak jest krewki, to sobie w więzieniu poradzi. Jest pan chamem i tyle – uznał.

„Jak ktoś się uważa za Napoleona, to powinien być leczony”

Kownacki postanowił kontynuować temat. – Jak pan mówi o panu Margot to ja bym tylko powiedział tak: jak w Polsce ktoś się uważa za Napoleona to jest leczony. Nie dziwię się dużej części środowisk, że jeżeli ktoś kto jest mężczyzną udaje, mówi że jest kobietą, że te środowiska tego nie rozumieją. Ja też tego nie rozumie m – stwierdził.

– Uważa pan, ze homoseksualiści powinni być leczeni? – pytał Czarzasty. – Nie mówię o homoseksualistach, tylko o ludziach, którzy uważają są kimś innym niż są – odparł Kownacki

Prowadzący rozmowę Piotr Kraśko przypomniał, ze Margot jest osoba niebinarną i chce być traktowana jako osoba o płci żeńskiej.

– A niektórzy chcą być traktowani jako Napoleon, albo marszałek Polski. Bądźmy poważni – stwierdził poseł PiS. Wtedy ponownie nie wytrzymał Włodzimierz Czarzasty. – Pan nie dość, że jest chamem, to jest jeszcze idiotą – ocenił.

„Nie jest pan w stanie mnie obrazić”

Po programie dyskusja między politykami przeniosła się do internetu. „C ham, idiota??? Pozdrawiam człowieka Wielkiej Kultury, Wielkiego Erudyte - Marszałka Włodzimierza Czarzastego. Miłej niedzieli” – napisał Kownacki na Twitterze.

Wywołany do tablicy Czarzasty nie zostawił zaczepki bez odpowiedzi. „ Panie pośle. Cytując Pana wpis o mojej wypowiedzi w Kawie o Panu: nie »Cham, idiota???«. Cham i idiota - bez znaków zapytania ” – odpisał wicemarszałek Sejmu.