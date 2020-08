Henryk Wujec odznaczony Orderem Orła Białego. Został pochowany na Powązkach Wojskowych

Pogrzeb Henryka Wujca odbył się w poniedziałek w Warszawie. Msza żałobna pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza rozpoczęła się o godz. 12:30 w Świątynii Opatrzności Bożej. Następnie żałobnicy udali się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie spoczął zasłużony działacz Solidarności. Rodzina zmarłego prosiła uczestników pogrzebu, by nie przynosili kwiatów, a zamiast tego wsparli osoby poszkodowane w protestach na Białorusi.

– Heniu przeszedł przez swoje niekrótkie przecież życie pięknie, odważnie i pozostawił ślad – mówił o zmarłym dominikanin ojciec Tomasz Dostatni. Jak zaznaczył, Wujec życzył sobie, by zwracać się do niego właśnie w ten sposób – „Heniu” .

Trzaskowski: Wujec pozostał autorytetem dla wszystkich

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że dla jego pokolenia legendy Solidarności były zawsze niesłychanie istotne. – Ważne jest to, że Henryk Wujec pozostał chyba autorytetem dla wszystkich. Mimo że w ostatnich latach twardo bronił konstytucji, jasno opowiadał się po jasnej stronie mocy, to jednak ten respekt dla jego drogi życiowej, charakteru, niebywałej prostolinijności, skromności oraz do tego, co najważniejsze, czyli do pochylenia się nad drugim człowiekiem, ten respekt zachowują wszyscy – mówił Trzaskowski.

Henryk Wujec odznaczony Orderem Orła Białego

W trakcie uroczystości doradczyni prezydenta przekazała na ręce rodziny Henryka Wujca Order Orła Białego, który prezydent przyznał wybitnemu działaczowi opozycji antykomunistycznej „w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za wybitne zasługi w działalności państwowej i publicznej” .

Śmierć Henryka Wujca

Henryk Wujec zmarł 15 sierpnia po walce z ciężką chorobą. „Zmarł Henio Wujec. Wspaniały przyjaciel, przedobry człowiek, szlachetny i uczciwy do bólu. Społecznik z powołania i przyjaciel organizacji pozarządowych. Niewielu pamięta, że był z wykształcenia fizykiem. Pełnił wiele funkcji politycznych i społecznych. Odpoczywaj w pokoju, Heniu” – przekazała Janina Ochojska na Twitterze.

Kim był Henryk Wujec?

Henryk Wujec, który w grudniu skończyłby 80 lat, w latach 60. i 70. pracował w fabryce półprzewodników Tewa i Unitra-Cemi. W 1976 roku pomagał represjonowanym robotnikom z Ursusa, a następnie współpracował z Komitetem Obrony Robotników. Od 1977 do 1981 roku należał z kolei do Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Za zaangażowanie w działania wspomnianej organizacji został zwolniony z pracy. Wujec od 1980 roku należał do "Solidarności", zasiadając nie tylko we władzach mazowieckich, ale również krajowych. Był internowany i więziony, a w 1989 roku wziął udział w obradach Okrągłego Stołu.

W latach 1989-2001 roku Wujec sprawował mandat posła, który uzyskał startując z ramienia Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Sprawował także stanowisko wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie Jerzego Buzka, a w 2010 roku udzielił poparcia Bronisławowi Komorowskiemu, który ubiegał się o urząd prezydenta.

