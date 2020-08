Radny nie chce żłobka o nazwie „Tęczowy Zakątek”. Sikorski: Postęp prawicowego pier*****

Gmina Legnickie Pole (woj. dolnośląskie) planuje otworzyć gminny żłobek, stosowny projekt uchwały jest już złożony, a radni będą obradować nad tą sprawą 27 sierpnia. Wydawałoby się, że sprawa nie powinna budzić sprzeciwu, ale jednak stało się inaczej. Problemem dla jednego z radnych stała się nazwa, ponieważ placówka ma nazywać się „Tęczowy Zakątek”.

Legnickie Pole. Radny chce zmiany nazwy żłobka „Tęczowy Zakątek”

Z interpelacją do rady gminy wystąpił Marek Sułkowski, który mandat zdobył z Komitetu Wyborczego Wyborców „Idzie nowe”. Pismo wpłynęło do 24 sierpnia i radny Sułkowski wskazuje w nim, że występuje w imieniu mieszkańców gminy, by nazwę zmienić, bo kojarzy mu się z LGBT.

Proponuję, aby przyjąć nazwę np. „Bajkowy Zakątek” lub inną, niebudzącą negatywnych emocji i niezawierającą dwuznaczności – czytamy w interpelacji radnego.

Sułkowski dowodzi dalej, że oczywiście tęcza jest „przepięknym zjawiskiem optycznym i meteorologicznym”, ale od 1978 roku kolory tęczy „nie są już tylko zjawiskiem fizycznym, które można uznać za neutralne”.

Ze wszystkich rozmów prowadzonych z mieszkańcami na temat tworzonego żłoba wynika jednoznacznie, że zaproponowana nazwa jest nietrafiona i należy ją bezwzględnie zmienić. Myślę, że wobec licznych przekazów medialnych, w których pojawia się symbol tęczy, nie ma potrzeby rozwijać mojego uzasadnienia – stwierdza na koniec Sułkowski.

Radny nie chce żłobka „Tęczowy Zakątek”. Sikorski komentuje

Początkowo sprawę opisywał wyłącznie lokalny portal, ale niedługo potem przebiła się do serwisów ogólnopolskich. W ten sposób trafiła do byłego szefa MSZ i marszałka Sejmu, a teraz europosła, Radosława Sikorskiego. Polityk w mało dyplomatyczny sposób ocenił to wszystko, kwitując krótko: „Postępy prawicowego pier*****”.