Biało-czerwone flagi w każdej gminie? Premier zapowiedział nową akcję

Podczas briefingu prasowego zorganizowanego w Tychach Mateusz Morawiecki podziękował wszystkim, którzy angażują się w uczczenie oraz upamiętnienie „różnych miejsc związanych ze stuleciem niepodległości – takich jak stulecie powstań śląskich czy stulecie Bitwy Warszawskiej” . – 100 lat temu było jasne, że Polacy zwyciężyli i że Polska zwyciężyła i obroniła inne kraje Europy – kontynuował.

Szef rządu ogłosił także powstanie programu „Pod biało-czerwoną”. – To inspiracja dla wszystkich gmin, żeby stawiać maszty, bo biało-czerwona flaga nie jest ani lewicowa ani prawicowa. Niech te nasze barwy przypominają o bohaterach narodowych – wyjaśnił.

Założenia projektu „Pod biało-czerwoną”

„Projekt »Pod biało-czerwoną« zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców” – czytamy w opisie projektu. Mieszkańcy zainteresowani udziałem w akcji do 11 listopada mogą składać podpisy online. Warto tutaj zaznaczyć, że w gminie do 20 tys. mieszkańców wymagane jest co najmniej 100 podpisów, w gminie do 100 tys. mieszkańców 500 podpisów, a w gminie powyżej 100 tys. podpisów przynajmniej 1000 podpisów.

Organizatorzy podkreślili, że przeprowadzenie zbiórki podpisów online jest „całkowicie bezpieczne dla chcących zaangażować się” w akcję. Co ciekawe, należy tam podać jedynie imię, nazwisko, adres e-mail oraz nazwę gminy, a rząd na tym etapie zbiórki najwyraźniej nie zamierza w żaden sposób potwierdzać tych danych. Tym samym internauta może zagłosować za postawieniem masztu w gminie, z którą nie jest w żaden sposób związany. Głosy zostaną w listopadzie zweryfikowane przez specjalną komisję, której zasady działania ma uzgodnić Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji.

Wyniki zbiórki zostaną opublikowane 29 listopada. Wtedy to dowiemy się, w których gminach zostaną postawione maszty z flagami. „W trzech gminach, które osiągną największą procentowo liczbę podpisów w stosunku do liczby mieszkańców gminy, przewidujemy udział Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w uroczystości zawieszenia flagi na maszcie” – czytamy.

